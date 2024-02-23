爺孫戀丨李龍基探監貼心帶護膚品予王青霞　準備呢樣嘢證「皇帝」上身？

▲ 李龍基再次探望正在還柙的未婚妻！

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）被揭逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留，現時還柙於大欖懲教所待審。李龍基在昨日（2月21日）由內地返港後，即往大欖探望Chris，而且更表明待未婚妻出監後，即與她結婚。

在今日（2月23日），深情的基哥再次現身大欖懲教所探望Chris，在到達時接受傳媒訪問，李龍基貼心地為Chris準備不少物品，其中一件物品更證基哥「皇帝」上身？

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基哥：盡量減低佢抑鬱嘅情況

睡了4至5小時的基哥相當憔悴，未有穿粉紅色上衣來探望Chris，以啡色外套內襯藍色上衣「上陣」！

基哥為Chris準備了日用品、記事簿、潤唇膏、護膚品等，他說：「諗住畀佢喺裡面得閒可以畫畫，潤唇膏同護膚品等佢可以用習慣吓以前嘅生活。」

愛錫Chris的他說：「希望可以盡量減低佢抑鬱嘅情況。」

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基哥「皇帝」上身？

基哥的手上更拿著一本《延禧攻略》，主角是宮女魏瓔珞，有著不屈不撓、強勢的鮮明性格，莫非基哥想Chris從中有所學習？

基哥名字的粵語、普通話發音與唐朝君主唐玄宗李隆基相同，他過往又多次飾演皇帝角色，如他把Chris當成妃子，似乎真的是「皇帝」上身了！

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