顧定軒Zeno為新歌《羅曼蒂克！》MV騷舞功　下周六將軍澳中心舉行簽唱會

▲ 顧定軒推出個人EP。

獨立歌手顧定軒（Zeno）花了半年時間籌備個人EP實體碟，終於在龍年推岀新碟。Zeno更宣布將於下周六（3月2日）舉行簽唱會，相信粉絲定必十分期待。

顧定軒推岀新碟並為新歌《羅曼蒂克！》拍MV，他在當中跳舞外，並化身大男孩鼓起勇氣用情信表白。

此外，他於下周六在將軍澳中心舉行簽唱會，為固定班底於最新個人EP送上親筆簽名，未知當天會否於現場勁歌熱舞呢？

▲ 顧定軒推岀新歌《羅曼蒂克！》。