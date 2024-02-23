顧定軒Zeno為新歌《羅曼蒂克！》MV騷舞功 下周六將軍澳中心舉行簽唱會 娛樂 10:56 2024/02/23 分享： 分享： 熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區 ▲ 顧定軒推出個人EP。 獨立歌手顧定軒（Zeno）花了半年時間籌備個人EP實體碟，終於在龍年推岀新碟。Zeno更宣布將於下周六（3月2日）舉行簽唱會，相信粉絲定必十分期待。顧定軒推岀新碟並為新歌《羅曼蒂克！》拍MV，他在當中跳舞外，並化身大男孩鼓起勇氣用情信表白。此外，他於下周六在將軍澳中心舉行簽唱會，為固定班底於最新個人EP送上親筆簽名，未知當天會否於現場勁歌熱舞呢？ ▲ 顧定軒推岀新歌《羅曼蒂克！》。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日 預告今年發力出歌年底開演唱會 19:39 2024/01/18 無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日 預告今年發力出歌年底開演唱會 Kaho Live 2024丨洪嘉豪處男紅館騷盼與院友完成一件事 保持正能量：為別人帶來歡樂是福分 19:30 2024/01/21 Kaho Live 2024丨洪嘉豪處男紅館騷盼與院友完成一件事 保持正能量：為別人帶來歡樂是福分 飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動 COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】 15:10 2024/02/14 飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動 COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】 你可能感興趣 無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日 預告今年發力出歌年底開演唱會 19:39 2024/01/18 無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日 預告今年發力出歌年底開演唱會 Kaho Live 2024丨洪嘉豪處男紅館騷盼與院友完成一件事 保持正能量：為別人帶來歡樂是福分 19:30 2024/01/21 Kaho Live 2024丨洪嘉豪處男紅館騷盼與院友完成一件事 保持正能量：為別人帶來歡樂是福分 飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動 COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】 15:10 2024/02/14 飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動 COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】 顧定軒 MV 歌手