宅男女神丨Rose Ma發文呻在瑞士被歧視　受宅男追捧被封「香港明日花」

▲ Rose Ma在瑞士發生不愉快經歷。

「宅男女神」Rose Ma（馬俊怡）出道以來備受宅男追捧，早年更因被指與日本前AV女優明日花綺羅撞樣，故有「香港明日花」之稱。

近日她在社交網發文大呻在瑞士不愉快事件，不但飽受歧視，更被粗魯對待。

被機場職員歧視

Rose Ma指短短在瑞士幾日已經受盡歧視，更在當地被機場職員揶揄聽不懂對方說話：「最後一日去到機場啲counter職員因為用法式英文 ，我聽得唔清楚，問可唔可以講多一次， 佢串到話我講十次你都唔會明 ，所以算啦 。」

之後Rose Ma問對方可否指一指方向 ，豈料對方反轉責罵她：「佢就話我係到做嘢唔係嚟指導你方向 ，我忍唔住問點解你要咁樣對我方向 ，我真係嬲到痴線。Ps:我發誓我係超級有禮貌 ，雖然接觸嘅大部分瑞士人都戴有色眼鏡 ，但都仲有少部份人好有禮貌的，起碼入lounge啲人唔會咁嘅態度。」

▲ Rose Ma發文指在瑞士飽受歧視。

不愉快經歷

之後，她再發文指原來有很多人亦有此經歷，又表示在當地有餐廳職員粗魯對待Rose Ma一行人：「入到其中一間餐廳正正常常坐低咗之後，已經feel到個經理眼神超級不友善， 然後行過嚟『泊』一聲擺低餐牌， 等咗15分鐘特登唔過嚟幫我哋落單。」Rose Ma強調兩次事件中自己均態度有禮，故發生這些事件，被當地人嚇親。

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電競女神

Rose Ma於2013年參加大專校花校草選舉，終入選20強，隨後又做過女子電競隊成員，憑甜美外表加豐滿身材被睇中入行做模特兒，更深受宅男歡迎。

2017年，她與邵子風與林作於ViuTV為節目《晚吹—KO KOL》擔任主持，翌年推出第一本寫真集《初次First Rose Ma》，2019年再推出第二本寫真集《2nd Impact》。

她亦有參與ViuTV劇集《IT狗》和《和解在後》。



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