父女關係︱父親突改保險受益人　港女收信驚見1通知擔憂：係咪查到有病？

▲ 父親突改保險受益人，港女收信驚見1通知擔憂。

近日有港女在網上發文，指父親早前突然將保險收益改成她，令她不禁產生聯想，擔心對方是否查到患病才作出如此決定，加上父親一向甚少表達自己，「都預咗佢唔會講」，於是詢問網民意見，引來熱議。

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樓主於Dcard討論區以「屋企人突然話保險改咗我名」為題發文，指日前回家後，看到房門放有一封由銀行寄予父親的信件，內容是父親將保險收益人改成樓主，不過食飯期間，對方卻沒有提及信件內容。

樓主坦言自己較感性，父親的舉動令她產生很多聯想，導致吃飯時一直眼濕濕，回房後更忍不住哭出來，又擔心對方是否查到有嚴重疾病，才作出如此決定。

父女曾因1事起爭執

她提到，父親之前再婚，父女二人為此曾展開過爭執，她覺得對方娶了新妻子便不在意自己，「唔知老豆係咪因為想將佢對我嘅愛具象化，先特登俾我睇，定還是真係佢有病隱瞞晒全家人」。

樓主補充，父親一向不善表達自己，「做咗18年人都無聽老豆抱怨過人生」，又指自己一直希望父親想自己傾訴，「唔想佢死頂」，但可能受到家庭氣氛影響，亦變得難以開口表達自己，「更莫講話直接問老豆發生咩事」，於是發帖向網民求助。

網民建議直接問原因

帖文引來不少網民回應，有人建議樓主直接詢問父親，「建議問，全家都舒服啲，如果其實無咩事係一場誤會嘅，都可以表達到妳關心佢」。亦有網民安撫樓主，讓她無須過分擔心，「唯一可以做嘅係俾佢知道你有能力照顧自己，咁就算未來真係有啲咩事，對雙方都安心啲」、「正常遺產分配嚟講，老婆一定係大份，佢可能唔想明寫落遺囑度俾人知佢想畀你」。

樓主交代後續

樓主補充，聽取網民意見後，決定直接詢問父親，不過對方卻「已讀不回」，繼續「扮無事」，一起吃飯，令樓主直呼「真的一次主動換黎終身內向，要自閉了」。

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責任編輯：王明芳