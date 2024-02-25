婚後事劇透丨第1集劇情預告　張明芯向丈夫潘善仁提出離婚

▲ 《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演， 描述6位主角包括庸碌中年潘善仁（羅子溢飾）；完美人妻張明芯（陳自瑤飾）；萬人迷甘誠鈞（黎諾懿飾）；拜金女呂靜林（賴慰玲飾）；無根草與愛情狂呂靜海（王敏奕飾）；kidult與交友程式玩家程天暉（羅天宇飾）的多角關係愛情故事，分為「離婚」、「不忠」、「錯愛」、「修復」四個章節。

每集俱有題旨，呼應相關章節，由一至兩位主角的視角作敘述，展現故事情節的不同版本，透過切換敘述者、視角及時空，突顯當局者迷！故事裡的衝突與懸念，亦是現實中愛情與婚姻的考驗。

婚後事丨陳自瑤飲酒壯膽拍激烈床戲 羅子溢認拍親熱戲 「經驗老手」

第1集（26/2）

（潘善仁視點）約2016、17年，張明芯向丈夫潘善仁提出離婚訴訟，善仁力挽不果。

善仁在不同專上學院擔任兼職講師，備受輕視，其父潘良是其經濟重擔。

善仁為爭10歲女兒潘悅的管養權，接受好友甘誠鈞資助，聘請大律師迎戰。

善仁在官司前一直啞忍明芯的支配、否定，以至情緒虐待，惟不忍明芯在庭上受刁難，求和卻不果，明芯更揚言離婚的本錢不是錢，而是夠狠去撕破臉。

原來善仁曾有婚外情，並為此私下寫名為《婚後事》的小說......