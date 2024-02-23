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深圳超市｜盒馬鮮生Outlet「盒馬奧萊」貨品低至$1　網民拆解兩大低價原因：小心中伏

休閒消費 12:13 2024/02/23

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【深圳超市/盒馬鮮生/盒馬奧萊/深圳好去處/北上攻略/北上消費/大灣區】港人經常北上消費，繼山姆及Costco後，盒馬鮮生都大受港人歡迎。原來盒馬鮮生有開設超市式Outlet「盒馬．生鮮奧萊」，又稱「盒馬奧萊」，賣點就是平！有些價格低至1、2元（人民幣，下同），更有限時折上折，有網民嘆「平到懷疑人生」，而低價原來出自兩大原因！

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深圳盒馬鮮生｜盒馬奧萊名字的由來

盒馬鮮生以一隻河馬公仔作招徠，根據網上資料顯示盒馬鮮生於2015年創立，首店於2016年1月開出，被視為阿里巴巴新零售樣本，而2021年開設了專售廉價商品的Outlet——「盒馬．生鮮奧萊」，名字的由來是內地將Outlet音譯為「奧特萊斯」，而「生鮮奧萊」的「奧萊」，則為「奧特萊斯」的縮寫。作為超市界的Outlet，「盒馬奧萊」的商品價格較一般超級市場為低。超市2022年7月進駐深圳時，在小紅書等網上平台成為熱話。

深圳有兩間盒馬奧萊分店。小紅書圖片

深圳盒馬鮮生｜兩大原因致低價格

盒馬奧萊售賣的商品種類繁多，包括零食、蔬菜、水果、麵包、餅乾、飲品、急凍肉、衛生用品等應有盡有。其中芽菜0.5元有一大包，而小白菜等低至1.3元，有些肉類在20元以下有交易，所以吸引不少民眾在早上等超市開門搶購。有網民就拆解低價格的兩大原因：根據內媒報道，「盒馬鮮生」主打「即日鮮」的商品，而「盒馬．生鮮奧萊」的商品則為「次日鮮」，「盒馬鮮生」將快將過期的商品會轉運到「盒馬．生鮮奧萊」發售，因此價格會更便宜。第二個原因是店內有許多自家品牌產品，引進成本較低。

低至1元一袋菜。小紅書圖片

深圳盒馬鮮生｜指定時間折上折

每晚8時之後，「盒馬奧萊」會推出「折上折」清貨優惠。不少更接近到期日的商品會被貼上黃色的折扣標籤。有網民就指由於價格便宜，所以很快就會搶購一空，如果要執平貨，必須提早到場。不過價錢低品質亦相對參差，不少網民曾抱怨「盒馬奧萊」不少商品「有伏」，有網民發現急凍肉與蔬果分別「有瘀色」以及腐爛，亦有些食物缺了一口，所以都提醒選購時要仔細檢查貨物的包裝，確保食品安全，不要貪平。

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深圳盒馬鮮生｜地址及交通資訊

盒馬生鮮奥萊（深圳）

東嶺花園店

地址：中國廣東省深圳市羅湖區深南東路深業東嶺7A棟
營業時間：08:00 - 21:30
交通：乘搭深圳地鐵5號綫至怡景站，經B出口離站後步行約15分鐘

星悦城店

地址：中國廣東省深圳市龍崗區康樂路21路佳宏星悅城商業廣場1棟A105
營業時間：08:00 - 21:30
交通：乘搭深圳地鐵14號綫至四聯站，經E1出口離站後步行約4分鐘

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責任編輯：陳麗薇

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