【8.18集會】黎智英等7人組織集結罪獲撤　終院拒批律政司上訴許可

▲ 李柱銘今到終審法院應訊。（王韻青攝）

壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等7人，涉於2019年8.18在維園組織及參與未經批准集結，經審訊後被裁定兩罪成。7人早前於上訴庭已撤銷組織一罪，參與一罪則維持原判。終審法院今（23日）拒批律政司的上訴許可，7人則就參與一罪獲批上訴許可。律政司一方陳詞指，各上訴人分別在隊頭帶領遊行人士，可算是「組織」的方式；7人則指控罪中的最高刑罰或構成寒蟬效應。法官聽罷陳詞後，擇日頒下書面判決。

最新影片推介

7名上訴人為黎智英（76歲）、李卓人（67歲）、吳靄儀（76歲）、梁國雄（67歲）、何秀蘭（69歲）、何俊仁（72歲）及李柱銘（85歲），控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行。上訴庭早前裁定組織一罪上訴得直，餘下參與一罪則維持定罪判決。律政司及7人分別就此向終審法院申請上訴許可。

律政司一方陳詞指，要求終院釐清《公安條例》下「組織」之意思，包括指揮或領導遊行之舉動會否構成控罪所指的「組織」，認為上訴庭早前作出之定義過於狹窄。律政司一方又指，各上訴人分別在隊頭帶領遊行人士，手持咪高峰、做出手勢及指引路向，可算是「組織」的方式，終院毋須考慮遊行召集人是誰。

法官則質疑各被告雖站於遊行隊伍前方，但這與《公安條例》中「組織」的定義不符，拒絕就律政司申請批出上訴許可。

7人則要求終院釐清法庭就參與未經批准集結罪定罪前，應否以「相稱性基準」作評估，包括考慮有否違反表達及集會自由之基本權利，終院法官就此批出上訴許可。除李卓人及何秀蘭一方外，其餘上訴人就其餘法律議題作出陳詞。

黎智英一方指，上訴庭單純認為「流水式集會」屬繞過禁令的技倆，當中的分析有欠仔細。黎一方續指，自蘭桂坊「人踩人」事件後，反映集會需要人流管理，案發日大量人群離開維園，有需要疏導前方道路。

黎一方指，當時集會召集人陳皓桓於台上高呼「如果銅鑼灣走唔到，喺灣仔走。如果灣仔走唔到，喺金鐘走。如果喺金鐘走唔到，就喺中環走」，故黎僅按其指示離開。

吳靄儀、梁國雄、何俊仁及李柱銘一方均質疑，《公安條例》中的最高刑罰為5年監禁，或會構成寒蟬效應，對集會自由構成不成比例的干預，另引述梁國雄案例，以質疑當中的合憲性。

法官則指，最高刑罰僅供法庭參考，本案中已有3名被告人獲判處緩刑，認為本案判刑合乎比例。法官聽罷陳詞後，押後決定是否就其他法律議題提批准上訴許可，擇日頒布書面判決。

7人早前於區域法院經審訊後均被裁定兩項罪名成立，黎智英及李卓人共被判囚12個月、梁國雄及何秀蘭分別被判監18及8個月。上訴庭其後裁定組織未經批准的集結定罪上訴得直，撤銷控罪，參與未經批准的集結罪則維持原判，經調整後，黎的刑期為9個月，李卓人為6個月，梁及何則為12及5個月。至於吳靄儀及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，均緩刑2年，3人只就定罪提出上訴。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟