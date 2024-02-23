【8.18集會】黎智英等7人組織集結罪獲撤　終院拒批律政司上訴許可7人就參與罪准上訴許可

▲ 李柱銘今到終審法院應訊。（王韻青攝）

壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等7人，涉於2019年8.18在維園組織及參與未經批准集結，經審訊後被裁定組織及明知而參與未經批准的集結兩罪成。7人上訴後獲撤組織未經批准的集結定罪，明知而參與未經批准的集結則維持原判。終審法院今（23日）拒批律政司的上訴許可，7人則就參與一罪獲批上訴許可。

7名上訴人為黎智英（75歲）、李卓人（66歲）、吳靄儀（75歲）、梁國雄（67歲）、何秀蘭（69歲）、何俊仁（71歲）及李柱銘（84歲）。控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行。

律政司一方今陳詞時指，要求終院釐清《公安條例》下「組織」之意思，包括指揮或領導遊行之舉動會否構成控罪所指的「組織」；7名上訴人則要求終院釐清法庭就參與未經批准集結罪定罪前，應否以相稱性基準作評估，包括考慮有否違反表達及集會自由之基本權利。

7人早前於區域法院經審訊後均被裁定罪成，黎智英及李卓人共被判囚12個月、梁國雄及何秀蘭分別被判監18及8個月。上訴庭其後裁定組織未經批准的集結定罪上訴得直，撤銷控罪，參與未經批准的集結罪則維持原判，經調整後，黎的刑期為9個月，李卓人為6個月，梁及何則為12及5個月。至於吳靄儀及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，均緩刑2年，3人只就定罪提出上訴。

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記者：梁錦麟