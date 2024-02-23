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最帥展昭︱64歲何家勁承認已婚育有一女　身家逾億被封凍齡男神

娛樂 12:26 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

何家勁首度承認已婚兼育有一女！

現年64歲的「最帥展昭」何家勁，經營健康食品生意做商人，其凍齡外表、豐厚身家受討論的同時，大家都想相當關心其婚姻狀況，早前，就有傳媒拍得他與疑似與妻女出遊！

昔日經典丨展大俠何家勁透露包大人近況　爆金超群術後元氣大傷：不想動了

何家勁承認已婚兼有一女

何家勁接受台灣媒體訪問時，指傳媒拍到的是其外甥女、該女士不是其老婆，他指太太是圈外人，兼大讚女兒長得漂亮。

他笑指自己早已轉行，故個人的事跟觀眾無關。

何家勁（微博圖片）

畫作藏暗示？

在2022年何家勁於微博分享畫作，畫中的男子在雨中為女孩撐傘，且寫上「寶貝，生日快樂」，而照片上亦寫着「開心就好，萬事有我」，十分溫馨。

不少網民認為畫中的男子是何家勁，而女孩則為其女兒，指他跟女兒送上生日祝福。

點擊圖片放大
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演展昭走紅

何家勁於1981年讀麗的電視藝員訓練班入行，先後接拍過多部劇集。其中，他於90年代憑在《包青天》演展昭爆紅，成功俘虜不少觀眾的心。

在2013年何家勁演電視劇《新燕子李三》後淡出娛圈，專心在內地打理健康食品的生意。由於產品於銷售理想，令何家勁漸漸踏上富豪之路，有指其身家逾億。

此外，他成為了惠州政協以及惠州旅遊形象大使，積極參與公益慈善活動。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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