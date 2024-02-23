明星減肥｜陳嘉佳半年成功減掉110磅　細細粒望晒泳衣照迎炎夏

▲ 「細細粒」陳嘉佳以騷水著照為目標。

體重曾直迫300磅的「細細粒」陳嘉佳，轉戰內地擔任「吃播主」做得有聲有色，在減肥路上就一直跌跌碰碰。

惟去年4月開始細細粒積極減肥，不出半年已成功減掉110磅，直情減咗「一個人」出來，認真厲害。

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以減至120磅為目標

回港度歲的細細粒，今日（2月23日）於社交網上載為某周刊拍攝的泳衣照，當中她寫道：「用咗7個月左右，我做了一件人生本以為無可能發生既事（減肥），我要為自己驕傲一次，今年夏天bikini照120磅，約定你。」

網民紛紛留言鼓勵：「妳原本都好靚，但瘦咗後仲靚 」、「真心佩服！」、「港版的贾玲，努力加油呀」、「我都曾經由223磅減到180磅，所以好真心佩服妳嘅毅力」、「好勵志」。某網民更留言指細細粒有點像郭羨妮。

▲ 「細細粒」陳嘉佳減肥後變得更靚！（取自instagram）

細細粒瘦身後想拍拖

據報導所說，細細粒現在重165磅，穿上一件頭泳衣的她明顯瘦了幾個圈，訪問中她稱以130磅為目標，惟她於IG寫道以120磅為終極目標，似乎她信心超強，對自己亦要求高。另外成功瘦身的細細粒恨拍拖，呼籲大家有男士可以介紹給她。

今年元旦，細細粒上載一短片，片中她身穿紅色衫，轉身回眸一幕予人眼前一亮，減磅之後的她五官更見標緻，化埋妝都真的幾靚女。當時她透露新年願望是：「我今年要120斤 (即132磅)！」

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高峰期曾達280磅

去年3月，細細粒以題為「260斤薇薇安養成記」拍片，公開體重達287磅，其後她努力做運動減肥。及至6月，細細粒分享數張照片，穿上白色短裙的她雙腿纖幼，她又分享一張N年前跟阮兆祥的合照，當中寫道：「減咗18斤（9公斤），繼續努力瘦落去，10年前真係好肥」。

11月19日，細細粒亮相TVB台慶，驚見她比前清減不少，之後她更瘦到見鎖骨，減肥成效好明顥。

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