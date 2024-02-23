機上惡菌丨搭飛機2大位置小心染惡菌 資深機組人員分享5招自保

飛機座位衛生程度常常令人詬病，要想減低染病風險? 有資深機組人員便分享了5大自保方法，並指原來機上有2大位置極需提防，包括地毯及座位前方的置物袋。

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根據《每日郵報》報導，於航空業界工作近20年的資深機組人員Jay Robert指示，自己曾於最大的空中巴士A380工作，亦見識過各機組團隊的清潔標準，從極佳到極差都有。他指即使是老品牌的航空公司也無法完全確保工人的清潔質素，因此他認為乘客懂得於機上自保是非常重要，亦分享5大方法，包括搭最早航班、用毛毯覆蓋座椅、避免赤腳、自行清潔座位及提防地毯。

乘坐最早航班 : 大多航班需嚴格遵守地面停留的時間，航班往往於抵達目的地，才有機會接受徹底清潔，因此最早出發的航班最乾淨。

用毯子覆蓋座椅 : 航空公司提供的枕頭與毯子在每趟飛行之前均經清潔，因此建議養成以毯子覆蓋座椅的習慣，以作椅套作用。Robert又指航班所提供的枕頭使用前，最好留意是否有異味，因可能留有上一趟航程乘客的口水、汗水甚至血液。他強烈建議經濟艙的枕頭只能用來支撐背部，最好自備旅行毯與枕頭套。

提防機上地毯 : 清潔人員經常忽略的清潔位置。Robert建議用包裹機艙毛毯的塑膠袋，當作包包與地板之間的隔層。如果登機時發現座位嚴重不潔，請務必在艙門尚未關閉前儘速反映。

避免赤腳 : 正正因為地毯衛生程度欠佳，穿鞋自然是必要之舉，正如去公廁亦絕對不可能打赤腳，在機上也是同樣的道理。此外，穿鞋亦避免了腳臭令其他人不適的機會。

自行清潔座位 : 建議乘客用消毒濕巾自行擦拭座椅周圍每一處可觸摸的表面，包括座椅本身（例如人造皮椅材質）、桌板、個人娛樂螢幕、控制器、連安全帶也照擦不誤。Robert提醒盡可能不碰座位前方的置物袋，裡面常有「令人不快的驚喜」，例如骯髒的紙巾、尿布、裝了嘔吐物的嘔吐袋，所以他絕不會把個人用品放進置物袋，倘若必須接觸置物袋裡的物品，接觸過後會消毒雙手。

飛機易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機5大衛生黑點

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責任編輯：羅嘉欣