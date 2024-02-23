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婚後事丨王敏奕自揭遭監製嫌棄　賴慰玲：從演以來喊得最多

娛樂 13:28 2024/02/23

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《婚後事》

TVB新劇《婚後事》其中一大特色是由6個不同的主角，潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、呂靜林Gina（賴慰玲飾）、甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）及程天暉（羅天宇飾），以6個不同視點為大家揭開同一個故事的不同面貌，與劇中主角一起哭過笑過痛過後，齊齊跨越最黑暗邁向光明。

為在《婚後事》開播前令觀眾更了解6大主角基本人設及愛情觀，TVB官方社交網專頁前晚（2月21日）發布一系列共7張的金句圖，包括6大主角的愛情觀懶人包，及善仁與明芯女兒潘悅（鄭沚月飾）看待父母離異的心態，同場還加映7位主角人設描述。

婚後事丨王敏奕為羅天宇進行粗魯訓練　 爆題材尺度大有情節被剪走

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王敏奕：咁睇得起我

自人物介紹及劇集宣傳片陸續曝光後，其中一大焦點落在王敏奕的「蛻變」上，談到舉手投足、甚至聲線都演活了「致命誘惑」Mira。

敏奕笑言與真實自己很大出入，並透露因而曾遭監製林肯嫌棄：「現實世界嘅我係唔識做呢啲嘢，所以拍之前我都有去睇某啲戲做吓功課。但因為喺潘善仁視點、我需要更加誇張咁去演呢啲（嫵媚）行為，我記得第一日拍時，監製嫌棄我做得唔夠好，話我唔識誘惑人。」

敏奕又坦言很喜歡劇本的多角度說故事構思：「所以我一早知道自己需要演唔同人眼中嘅呂靜海，對一個演員嚟講，係一件好有挑戰性同好有趣嘅project。我亦都多謝監製同編審咁睇得起我，覺得我可以演繹到致命誘惑。」

《婚後事》王敏奕

觀乎官方今日（2月23日）發布《婚後事》劇照，王敏奕於同一場口中，竟有清爽VS保守兩種不同打扮，清楚帶出不同視點下、同一件事的伸延性及多樣性。

除同場口的反差，敏奕在整套劇的前後反差亦相當驚人，在劇中經歷了接近20年人生變化的Mira，雖然想盡量堅持活得簡單率性，但面對生活上各式各樣難題，Mira不但失卻了昔日的豔光，更由「天跌落嚟當被冚」變成滿腔不滿的黑面怨婦，更會挑戰連串的爆Seed暴走場口，反差之大令人期待。

《婚後事》王敏奕、黎諾懿。

賴慰玲過足戲癮

與敏奕在劇中保持既相愛又「互相傷害」關係的賴慰玲，也大嘆是次拍攝過足戲癮：「呢個角色好兩面，表面好風光，但內心其實好孤獨，一個咁大反差嘅角色，對演員嚟講係具備咗好豐富嘅素材去演。」

她續指：「呢個角色真係我從演以來喊得最多，佢嗰種喊仲要係好壓抑嘅，即係好想喊又唔畀自己喊，我覺得好寫實，好多人其實想喊時都會想撳住自己。」

賴慰玲表示喜歡《婚後事》劇本以多角度講故事方法，說：「即係我睇我情人可能好壞，但當我情人睇番我時，原來係我促成佢變成我眼中嘅壞人，而第三者睇又可能有另一啲睇法，我覺得寫得好細膩。」

《婚後事》賴慰玲、黎諾懿。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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