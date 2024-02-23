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網絡熱話｜拉麵店被爆「27條苛刻守則」　員工繁忙時間去廁所扣$800

健康資訊 12:32 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

馬來西亞一間拉麵店就被爆出制定多達27條離譜店規，除了請病假逐日扣人工，就連與同事打鬧及去廁所都要被罰100至500令吉（約港幣163至816元）人工。

不少公司為了維持經營秩序，都會制定店規或守則並要求員工遵守。不過近日馬來西亞一間拉麵店就被爆出制定多達27條離譜店規，除了請病假逐日扣人工，就連與同事打鬧及去廁所都要被罰100至500令吉（約163至816港元）人工，事件曝光後引發軒然大波！

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綜合當地媒體報導，有網民日前在社交平台上上傳照片，爆料稱內容為吉隆坡一間知名日式拉麵店的「員工指南」。從照片可見當中列出27條苛刻守則，包括「請病假每天罰款100令吉」、「忙碌時上廁所罰500令吉」、「遲到每分鐘罰1令吉（約1.6港元）」、「客人若棄單，負責員工須平分金額」等，而「時常上廁所」亦要罰100令吉，且標準由主管判斷，可謂「想罰就罰」。

帖文曝光後引起熱烈討論，其後一名自稱是前員工的男網民證實守則真實存在，更加碼爆出自己的離譜經歷，表示他在打工期間曾和另一名男員工打鬧，並擁抱了一下，結果被經理看到後將此事寫進指南，以「互相觸碰」為由分別罰兩人300令吉（約490港元），令事主對同事感到非常愧疚和抱歉。

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事主事後亦質疑，如果這件事真的涉及性騷擾，為何當時店經理不是選擇報警，而是對員工罰款，完全凌駕於法律之上。而事主最後亦提醒最先發佈「27條店規」帖文的網友小心，指涉事拉麵店可能有提告打算。

經常忍尿可致尿道炎

經常忍尿對身體有一定危害，港安醫院-司徒拔道泌尿科顧問醫生王明晧曾受訪，表示女性較男性容易患上尿道炎，因男性的尿道長約10至15厘米，而女性的尿道較短，只有約4厘米，細菌容易進入尿道及膀胱。他又列出以下5大容易致病的因素，提醒女性們多加留意，並作出改善。

  • 經常忍尿
  • 飲水少，建議1日喝8杯水，合共約2公升左右
  • 如廁後從後往前抹，容易令肛門的細菌進入尿道；正確做法是由前往後抹
  • 性行為後沒有排清小便
  • 進食不潔的食物，如處理不當的魚生、沙律、未煮熟的豬肉，大腸桿菌或會經血液進入泌尿系統，導致感染的情況

他續指，任何年紀的女性都有機會患上尿道炎，當中更年期婦女由於女性荷爾蒙減少，令下身的天然屏障減弱，細菌更易走進尿道，增加感染風險。

尿道炎症狀

王醫生指出，患者如感染尿道炎，有機會出現小便疼痛、尿頻、尿急的病徵，嚴重可引致血尿。若細菌沿著輸尿管進入腎臟，更可導致腎炎，病人會出現高燒、腰部疼痛、食慾不振等症狀。他續指，尿道炎可反覆發作，如1年內病發多於3次或以上，便應盡快求醫接受檢查。

    至於坊間常說「飲用紅莓汁可有效預防尿道炎」，王醫生則表示沒有很強的醫學根據，「但如果做足所有預防方法都無效，我不反對嘗試，但要注意部分紅莓汁糖分較高，糖尿病患者未必適合服用」。

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    責任編輯:羅嘉欣

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