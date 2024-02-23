極品家長｜女兒在家倒瀉珍奶　母要求店員上門抹地遭群斥：極品西客

▲ 女兒在家倒瀉珍奶，母要求店員上門擦地板致歉，更上網公審店家反惹網民斥：極品西客。

不少人都會買手搖飲料回家喝，但若然在家不小心倒瀉飲料，竟可責怪是店家問題？台灣一名母親與女兒在外買了一杯珍珠奶茶，回家後女兒倒瀉了奶茶，母親打電話怒斥店家沒有把飲品的封膜封好，導致女兒弄瀉，又要求店員親自到家將地板擦乾淨，否則會將事件在網上公開。最後店員沒有回應，於是該名母親將事件發布至社交平台上，網民不但不同情她，更鬧爆她是「極品西客」。

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該名母親在Facebook群組「天母幫」發文抱怨，指她與女兒晚飯後，到飲料店買了一杯熱的溫黑糖珍珠奶茶，怎料回家後女兒慘叫一聲，原來她把書包放下時，把飲料打翻，弄濕了書包和地下。

事主當場大罵，質問女兒怎麼會弄成這樣，而女兒回應：

不是我！是飲料自己灑出來的！

▲ 事主女兒回家後，放下書包時把飲料打翻，弄濕了書包和地下。（網上圖片）

隨後事主致電給店家，要求剛才下單時態度極差的女店員接電話，更過份的是要求對方對她家裏把地板擦乾淨。

樓主又稱，女店員的工作態度極差，要不是女兒一直想飲珍奶，她也不會光顧。她更指責店家沒有把飲料的塑膠模封好，才導致飲料倒瀉。樓主又威脅店家：

我給她機會，是要派人來我家擦地板，還是我直接PO網路？

▲ 事主要求店員上門擦地板。（網上圖片）

最後店家沒有任何反應，事主一怒之下直接將事情發佈至Facebook公審店家。

帖文一出，大批網民怒斥事主是「極品西客」，表示「西客西出新境界」、「西客無極限！」、「這是什麼樣的無知無腦思考模式？」、「飲料自己跑出來……這什麼鬼話」、「媽媽這種智商，看來女兒的未來堪憂」。

事後，涉事茶飲店的員工向傳媒表示，該名店員有提出換一杯新的飲料或是退款，但客人沒有接受便生氣掛掉電話，店員又表示，客人若是買溫熱飲料，封膜上都會戳小孔，並提醒客人小心拿取。至於有否真的要求店員去家裏擦地板一事，因非當事人，因此她並不清楚是否真有其事。

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責任編輯：王明芳