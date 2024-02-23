奉子成婚丨收22萬禮金被父母出遊花光　準人妻流產憂被退婚竟想咁做

▲ 台女奉子成婚卻流產，憂被男方退婚竟打算咁做。（iStock圖片）

維繫婚姻需要彼此坦承敬重，若在婚前已有所隱瞞，恐怕難以走下去。有台灣女生近日在社交平台發文指，自己與男友奉子成婚，雙方規劃好買樓，而男家付了逾20萬港元禮金，已被父母出國旅遊花光，如今她卻不幸流產，擔心會遭未婚夫悔婚，竟想咁做，遭網民炮轟不要臉。

事主於匿名公社發帖，她表示，男友和其父母是因為她懷孕才答應結婚，男家已付了88萬新台幣（約22萬港元）禮金。結婚要宴客的酒席早已訂好、喜帖亦全部派出，她辭去工作，男友也請好婚假。

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打算先結婚買樓再坦白

然而，她近日卻流產，她擔心現在說出真相，男友會悔婚，加上禮金早已被父母在農曆新年出遊時花得所剩無幾，無法向男家歸還。事主打算先跟男友登記結婚，並在房子下訂後再跟對方坦白。

由於男友現於外地，待他4月回台時辦婚禮，事主理應懷孕6個月，孕肚應該很明顯。而且未來奶奶近日亦很積極要陪她去產檢，希望看看BB的情況，但事主現已流產，

現在就已經沒寶寶了，如果被揭穿怎麼辦？

網民炮轟事主為利益

不少網民質疑事主為了利益才不願向男友告知真相，認為她應該要坦白，「紙包不住火，該坦白面對」、「如果另一半愛你的話，還是會堅持完婚，如果先登記結婚和房子下訂後再說，這樣你本身也有問題吧？」

有網民亦炮轟事主的父母揮霍無度，「88萬出國玩已經快花完？房子過戶再坦白...甚麼吸血鬼家庭」、「說白的就是想當寄生蟲當到底是吧? 」、「最好有人父母一拿到彩禮就馬上去揮霍掉，這樣的親家我看也只是利用女兒來謀財。」

有人好奇事主的流產原因，事主自爆是1月時閨蜜在夜店幫她辦單身派對，翌日就大出血，到醫院後醫生說BB沒了，她還理直氣壯表示，「小孩就流掉了，又不是我的錯」。

事主的回覆令網民更氣憤，「懷孕了還跑去夜店辦單身趴（派對），根本就不是一個準媽媽該做的事情」，而且事主1月流產，父母竟還在2月過年時用禮金去旅行，還想拖到登記買房才要坦白，「不論最後是分是合，就是不該拖甚至隱瞞，勸你好自為之」。

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責任編輯：王明芳