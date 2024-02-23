互相救贖︱24歲男曾輕生捐骨髓救患血癌醫生　雙方獲重生約見擁抱落淚：謝謝你

▲ 24歲男曾輕生，捐骨髓救患血癌醫生，雙方獲重生約見擁抱落淚：謝謝你！

陌生人的互相救贖！德國一名24歲男子曾試過輕生，在一次匿名捐贈骨髓的機遇下拯救了一位60歲患血癌的醫生。而獲得救助的醫生在癌症康復後約見了「救命恩人」， 他也讓對方從想要自殺的生活中找回人生意義，得到解救。

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綜合外媒報道，英國一位60歲、任職初生嬰兒深切治療部醫生的男子Nick，20多年來救治過無數嬰兒生命，而他自己卻在2021年患上血癌，需要別人救助。Nick起初在英國境内尋找合適的骨髓移植配對，可惜全以失敗告終，氣餒的他一度立好遺囑、與親人作道別。

獲匿名骨髓捐贈重生

Nick後來將搜尋適合骨髓移植配對的範圍擴展到全球，不久竟收到了配對成功通知。根據規定，在骨髓移植成功前，患者和捐贈者都必須保持匿名。Nick不知捐贈者是誰，但滿懷感恩地接受了骨髓移植手術，並順利於2年後癌症康復重生。

尋「救命恩人」譜寫互相救贖雙贏故事

Nick康復後，迫不及待要找到他的捐贈者。在慈善機構和媒體幫助下，他們聯絡到了「救命恩人」—— 一名來自德國的24歲年輕男子Marius，他在10幾歲時就已在捐贈登記冊上。二人相約在英國、進行骨髓移植的癌症中心見面，兩人真摯地擁抱落淚。

Nick坦言，自己震驚得發抖。他告訴Marius：

「我的癌細胞都消失了，醫生幫我做血液檢查時，告訴我現在身體所有血球都屬於你。沒有你的話，我不會生存下來；我有4個孩子，他們就失去爸爸了。我只想説：『謝謝你』。」

Marius聞言，害羞地表示「不客氣」。他回憶，當得知骨髓移植成功、患者順利活下來時，自己忍不住地流淚。又透露自己經歷此事後的心路歷程：

「我從13歲開始就一直與心理問題抗爭，曾想要自殺，亦早就簽好器官捐贈。對我來説，找到自己的人生意義很困難……但經過這次，我覺得我做了一件對的事，為自己感到很驕傲！原來幫助到別人的感覺真的很美好。你感謝我時，我也要謝謝你，令我找到人生意義。」

最後，這兩個充滿緣分的陌生人，成為了擁有不一般的「血緣關係」的好朋友。他們用血液救贖了彼此，讓人看到生命充滿奇跡與希望；同時鼓勵了不少人加入捐贈者行列，幫助更多有需要的人重獲新生。

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血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

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責任編輯：羅嘉欣