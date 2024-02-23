恐怖意外︱7歲女童海灘挖沙洞突塌陷遭活埋身亡　專家揭2大隱藏風險成死亡陷阱

▲ 美國一對兄妹在佛羅里達州海灘挖沙時，沙洞突然塌陷，意外造成1死1傷，惟7歲的妹妹遭活埋身亡。

沙灘玩沙想不到隱藏種種危險。美國一對兄妹在佛羅里達州的海灘挖沙嬉戲，挖出一個1.8米深的沙坑，豈料沙洞突然塌陷並掩埋兩人，當時不少好心人伸出援手，救援人員其後到場將二人救出，可惜7歲的妹妹經搶救後不治。

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根據《紐約時報》報道，事發於周二（20日）在美國佛羅里達州的濱海勞德代爾海灘，來自印第安納州的女童斯隆（Sloan Mattingly）跟隨父母、兄長到此度假。他們在海灘上挖沙洞時，沙面突然塌陷，形成了一個5到6英尺深（1.5至1.8米）的沙洞，哥哥被沙子掩過胸口，而女童則完全被掩埋。

意外造成1死1傷

有目擊者拍到現場救人的畫面，眾人齊齊焦急挖掘，大約20名成年人試圖用手和小膠桶挖沙子救人，但洞口不斷塌陷。救援人員到場後，使用支撐板來鞏固沙坑邊緣，防止沙子落回洞中。二人成功獲救，並送往附近一個健康醫療中心，可惜由於女童被掩埋的時間太長，約有20分鐘，救起時已無脈搏，送院後證實死亡。

龐帕諾比奇消防局發言人金恩（Sandra King）表示，兩名兒童身陷深約1.8米的沙坑中，使救援難度大增，形容意外瞬間發生，十分可怕。當地警方正調查女童死因，包括調查兩童遭活埋的具體時間，以及沙坑是否有成人協助兒童挖洞。

2大挖沙塌陷事故風險

經營培訓救生員公司的肖恩表示，挖沙時突然塌陷的事故，有兩大隱藏風險。一是許多人忽視了它隱藏的風險，以為可放心讓小孩子任意活動；二是沙子一旦塌陷，其拯救難度比想像中大許多，

許多家長還未意識到，一旦塌陷發生，要將孩子從沙子裡救出來，所面臨的挑戰是多麼的大。

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責任編輯：王明芳