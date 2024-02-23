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IKEA優惠︱IKEA一連28日過千產品勁減低至半價　符合一條件再享折上折

休閒消費 13:40 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

IKEA正進行清貨大減價，一連28日推出過千件廚具、家品、家飾、收納等產品低至5折優惠。（香港經濟日報資料圖片）

【著數優惠/IKEA/清貨大減價】IKEA正進行清貨大減價，一連28日推出過千件廚具、家品、家飾、收納等產品低至5折優惠。yuu會員購買指定產品時，更可享額外9折優惠及換購優惠券。同時香港美食站亦推出優惠，限定$10/3件蒜香雞槌，而澳門美食站則限定$10/4件香脆雞柳，大家掃貨後可以優惠價享用美食補充體力。

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IKEA宣布即日起至3月20日，一連28日推出清貨優惠，逾1,000件產品低至半價，而yuu會員更可於即日至2月28日，專享指定減價貨品額外9折優惠，此外，yuu會員於2月29日至3月13日，於門市可以14,000分（88折）yuu積分換購IKEA價值80元現金券，以10,000分（9折）yuu積分換購IKEA價值55元現金券。

IKEA即日起至3月20日，一連28日推出清貨優惠，逾1,000件產品低至半價。（IKEA facebook圖片）

IKEA優惠︱廚具傢俬減價貨

廚房方面，各種廚房用品、廚具均以低價發售，廚房抹布低至4.9元即可入手，此外一套16件花形圖案的餐具套裝只需159.9元（原價299.9元）。櫸木砧板19.9元（原價39.9元）、透明玻璃方格圖案連蓋瓶19.9元（原價39.9元）、茶壺保溫座29.9元（原價47.9元）、圍裙39.9元（原價79.9元）、活動几99.9元（原價199.9元）、廚房活動几799.9元（原價1,790元）。

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客廳方面，可貯物梳化床減至3,790元（原價5490元），升降式工作檯則大減至799元（原價1,190元），黑色摺板檯849.9元（原價1,390元）、茶几連空氣清新機1,199.9元（原價1,590元）。至於多款收納用的貯物盒亦有減價，當中一款連蓋更大減至69.9元（原價179.9元）。

至於睡房，軟墊式床架低至599.9元（原價1,190元）、六格抽屜櫃799.9元（原價1,499元），多款床單套裝亦有優惠。

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此外IKEA香港美食站限定更推出10元3件蒜香雞槌，而澳門美食站則限定10元4件香脆雞柳，不妨購物過後享用美食。

IKEA清貨大減價優惠

優惠日期：即日起至3月20日

地點：IKEA全線門市或IKEA網站

詳情可瀏覽IKEA網站：【按此】

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責任編輯：王明芳

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