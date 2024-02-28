  • 18°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 11:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜

社會 10:40 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

財政預算案將於下周三公布。（資料圖片）

財政預算案下周三（28日）公布，樓市撤辣和股市再減印花稅的呼聲持續，派糖派消費券的意見也反應兩極。

財政司司長陳茂波早前表示，政府要面對開源節流，預期今年難再大規模紓困。

從今年各政黨對預算案的「訴求」，已知派消費券機會近乎零。往年各政黨都向財爺力爭，要求派消費券，但今年各政黨不單沒有再大叫，領頭人物反而「唱淡」。

其中民建聯陳克勤稱，政府再無條件大幅派糖；自由黨張宇人稱，派消費券涉數百億元開支，現在政府面對財赤，要思考能否再派；G19謝偉銓認為，派錢不是刺激經濟的最好方法，不支持派消費券。

目前，只剩下工聯會、公屋聯會、民主黨和金融界陳振英，建議可派消費券。

派錢措施澳門最大力

澳門3年疫情期間，當地財政皆見紅，但仍連續16年派錢，最近6年派1萬元，包括今年，但澳門人口少，派錢每年只涉款約70億至72億元。

香港人口比澳門多，派消費券動輒幾百億元。

派錢十多年前已開始

派錢香港最早一次是2011/12年度，派6,000元。時任財政司司長曾俊華在預算案中將減少退稅等一次過派糖措施，轉為向市民的強積金戶口注資6,000元，結果招惹批評，其後改為破天荒派錢6,000元。

派錢之後要隔多幾年才重現。2018/19年度，陳茂波推出「關愛共享計劃」，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4,000元。

派錢變成派消費券

派錢措施到2020/2021年度，受疫情影響，陳茂波提出派錢10,000元，紓解民困，歷年金額最多。

2021/22至2023/24年度，派錢方式由銀行過數，轉為發放電子消費券，3個財年分別發放5,000元、10,000元及5,000元消費券。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

派消費券僅少數支持

民建聯及工聯會早前先後到政府總部外請願，就財政預算案提交建議。民建聯主席兼立法會議員陳克勤僅指，政府在應使則使原則下，新年度財案仍需為各階層市民推出各項紓困及有利民生措施。

工聯會本月11日向政府請願時，仍促請政府考慮派消費券。會長吳秋北稱，呼籲政府再派發電子消費劵，提振本地消費市場，又指可考慮將消費券定為只能在周六、周日才可使用，吸引更多香港市民在假日留港消費。

議員鄧家彪則呼籲政府，多些商家聯絡，推出有現金回贈的電子消費券予旅客，增加市民和旅客於本地消費的意欲。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳穎嵛

相關文章

【財案2024】工聯會倡派有條件消費券　研開徵「商舖閒置稅」
17:34 2024/01/23
【財案2024】工聯會倡派有條件消費券　研開徵「商舖閒置稅」
【財案2024】「A4聯盟」倡向旅客派消費住宿優惠券　撥20億元做「盛事基金」
22:44 2024/01/26
【財案2024】「A4聯盟」倡向旅客派消費住宿優惠券　撥20億元做「盛事基金」
【財案2024】洪雯：香港沒設新稅種條件　楊永杰：不宜再派消費券
15:19 2024/02/14
【財案2024】洪雯：香港沒設新稅種條件　楊永杰：不宜再派消費券
【財案2024】吳秋北歡迎官員與市民共度時艱　籲勿增公共服務收費
17:03 2024/02/18
【財案2024】吳秋北歡迎官員與市民共度時艱　籲勿增公共服務收費
【財政預算案】稅務學會倡豁免首置印花稅　擴闊稅基研引入商品及服務稅可能性
22:40 2024/02/22
【財政預算案】稅務學會倡豁免首置印花稅　擴闊稅基研引入商品及服務稅可能性
【財政預算案2024】派糖減稅寬免大跌　派糖近年趨勢一文看清
13:43 2024/02/22
【財政預算案2024】派糖減稅寬免大跌　派糖近年趨勢一文看清

你可能感興趣

【財案2024】工聯會倡派有條件消費券　研開徵「商舖閒置稅」
17:34 2024/01/23
【財案2024】工聯會倡派有條件消費券　研開徵「商舖閒置稅」
【財案2024】「A4聯盟」倡向旅客派消費住宿優惠券　撥20億元做「盛事基金」
22:44 2024/01/26
【財案2024】「A4聯盟」倡向旅客派消費住宿優惠券　撥20億元做「盛事基金」
【財案2024】洪雯：香港沒設新稅種條件　楊永杰：不宜再派消費券
15:19 2024/02/14
【財案2024】洪雯：香港沒設新稅種條件　楊永杰：不宜再派消費券
陳茂波 年金 立法會 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
張致恒兒子確患自閉兼過度活躍症　雯雯醒覺：靜靜地平凡安穩就足夠
張致恒兒子確患自閉兼過度活躍症　雯雯醒覺：靜靜地平凡安穩就足夠