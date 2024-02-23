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【財政預算案2024】派錢消息一網打盡　派消費券當錢用變近年趨勢

社會 15:44 2024/02/23

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財政預算案將於下周三公布。（資料圖片）

財政預算案下周三（28日）公布，樓市撤辣和股市再減印花稅的呼聲持續，派錢派消費券的意見也反應兩極。

財政司司長陳茂波早前表示，政府要面對開源節流，預期今年難再大規模紓困。

派錢十多年前已開始

派錢最早一次是2011/12年度，派6,000元。時任財政司司長曾俊華在預算案中將減少退稅等一次過派糖措施，轉為向市民的強積金戶口注資6,000元，結果招惹批評，其後改為破天荒派錢6,000元。

派錢之後要隔多幾年才重現。2018/19年度，陳茂波推出「關愛共享計劃」，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4,000元。

派錢變成派消費券

派錢措施到2020/2021年度，受疫情影響，陳茂波提出派錢10,000元，紓解民困，歷年金額最多。

2021/22至2023/24年度，派錢方式由銀行過數，轉為發放電子消費券，3個財年分別發放5,000元、10,000元及5,000元消費券。

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派糖獲跨黨派支持

民建聯及工聯會早前先後到政府總部外請願，就財政預算案提交建議。民建聯建議政府再度派錢，包括發放額外半個月津貼予有需要人士、推出電費補貼及延長「公共交通費用補貼計劃」臨時特別措施，並將計劃門檻由400元降至200元等。

民建聯主席兼立法會議員陳克勤指，政府在應使則使原則下，新年度財案仍需為各階層市民推出各項紓困及有利民生措施。

工聯會會長吳秋北則促請政府再派發電子消費劵，提振本地消費市場，又指可考慮將消費券定為只能在周六、周日才可使用，吸引更多香港市民在假日留港消費。

議員鄧家彪則呼籲政府，多些商家聯絡，推出有現金回贈的電子消費券予旅客，增加市民和旅客於本地消費的意欲。

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記者：吳穎嵛

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