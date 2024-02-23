【免針紙案】女西醫涉濫發「免針紙」被控共23罪　夫涉洗黑錢罪同轉介區院處理

▲ 被告蔡淑梅（右）及白偉雄今到庭應訊。（陳曉欣攝）

元朗六旬女西醫蔡淑梅，涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗，並發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書被控串謀欺詐，蔡的丈夫另被控洗黑錢罪。兩案今（23日）於屯門裁判法院再訊。裁判官批准兩案合併轉介區院，經加控後蔡現被改控不誠實取用電腦罪，另與其夫被控洗黑錢罪，蔡共被控23項控罪，兩人准保釋至3月14日於區域法院提訊。

最新影片推介

被告蔡淑梅（64歲，醫生）原被控2項串謀欺詐罪，指她於或約於2022年9月3日，在香港分別與巫鴻新或趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即被告不誠實地表示已對巫和趙進行評估，以及根據由衞生署發布之《新冠疫苗接種醫學豁免指南》的醫療原因認為兩人不適合接種所有當時可用的新冠疫苗。

蔡的丈夫、被告白偉雄（64歲，退休人士）則原被控6項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，涉款約690萬元。

兩被告暫時毋須答辯，沒有律師代表親自行事。控方今申請撤回蔡的2項欺詐罪，改控16項不誠實取用電腦罪，蔡與丈夫另共被控7項洗黑錢罪。

控方另指源自同一事件，申請合併案件轉介區域法院處理，署理主任裁判官批准申請，將案件押後3月14日於區院提訊，兩人續准保釋候訊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣