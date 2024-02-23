  • 20°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 14:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免針紙案】女西醫涉濫發「免針紙」被控共23罪　夫涉洗黑錢罪同轉介區院處理

社會 13:11 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

被告蔡淑梅（右）及白偉雄今到庭應訊。（陳曉欣攝）

元朗六旬女西醫蔡淑梅，涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗，並發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書被控串謀欺詐，蔡的丈夫另被控洗黑錢罪。兩案今（23日）於屯門裁判法院再訊。裁判官批准兩案合併轉介區院，經加控後蔡現被改控不誠實取用電腦罪，另與其夫被控洗黑錢罪，蔡共被控23項控罪，兩人准保釋至3月14日於區域法院提訊。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

被告蔡淑梅（64歲，醫生）原被控2項串謀欺詐罪，指她於或約於2022年9月3日，在香港分別與巫鴻新或趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即被告不誠實地表示已對巫和趙進行評估，以及根據由衞生署發布之《新冠疫苗接種醫學豁免指南》的醫療原因認為兩人不適合接種所有當時可用的新冠疫苗。

蔡的丈夫、被告白偉雄（64歲，退休人士）則原被控6項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，涉款約690萬元。

兩被告暫時毋須答辯，沒有律師代表親自行事。控方今申請撤回蔡的2項欺詐罪，改控16項不誠實取用電腦罪，蔡與丈夫另共被控7項洗黑錢罪。

控方另指源自同一事件，申請合併案件轉介區域法院處理，署理主任裁判官批准申請，將案件押後3月14日於區院提訊，兩人續准保釋候訊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣

相關文章

【交通意外】啟德電單車撞女途人　二人清醒送院
今日 10:37
【交通意外】啟德電單車撞女途人　二人清醒送院
【私家車起火】將藍隧道私家車起火　交通一度擠塞
今日 11:10
【私家車起火】將藍隧道私家車起火　交通一度擠塞
【天氣預報】今日多區降溫4至6度　未來數日早上稍涼風勢較大
今日 11:31
【天氣預報】今日多區降溫4至6度　未來數日早上稍涼風勢較大
【8.18集會】黎智英等7人組織集結罪獲撤　終院拒批律政司上訴許可7人就參與罪准上訴許可
今日 11:46
【8.18集會】黎智英等7人組織集結罪獲撤　終院拒批律政司上訴許可7人就參與罪准上訴許可
【平機票】香港快運推飛日本機票優惠　香港飛高松單程$338起
今日 13:10
【平機票】香港快運推飛日本機票優惠　香港飛高松單程$338起

你可能感興趣

【交通意外】啟德電單車撞女途人　二人清醒送院
今日 10:37
【交通意外】啟德電單車撞女途人　二人清醒送院
【私家車起火】將藍隧道私家車起火　交通一度擠塞
今日 11:10
【私家車起火】將藍隧道私家車起火　交通一度擠塞
【天氣預報】今日多區降溫4至6度　未來數日早上稍涼風勢較大
今日 11:31
【天氣預報】今日多區降溫4至6度　未來數日早上稍涼風勢較大
罪案 疫苗 衞生署 香港 欺詐罪 屯門 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）