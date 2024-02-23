  • 19°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珠海親子遊｜佔地2萬呎逾60種動物珠海室內「西遊動物城」　零距離餵浣熊羊駝

親子好去處 18:10 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

佔地2萬多呎的「西遊動物城」有60多種可愛動物，餵完動物放完電，更可跟大人行山姆！

想一家大小周末親親小動物，又不想身水身汗，「護士Vi媽三小火」近日就分享，珠海首家主題螢光夜間動物城，佔地2萬多呎的「西遊動物城」有60多種可愛動物，場內設有植物籽沙池、太空沙桌等免費設施，更有飼養員教導小朋友如何照顧小動物。另一大發現，同一個商場內有佔地約18萬呎的山姆超市，餵完動物放完電，更可跟大人行山姆！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子手作｜零難度+低成本親子手作　1分鐘學識好玩「轉轉夾糖機」

60種萌寵＋餵食體驗

「護士Vi媽三小火」分享，向來喜歡親親小動物孩子，選擇了「西遊動物城」讓孩子近距離接觸和餵動物，動物城內有超過60種萌寵，城內提供紅蘿蔔和菜給小朋友餵馬仔和羊駝之外，還有用長鉗餵貂鼠食麥皮蟲，連「護士Vi媽三小火」也直言：「啲蟲仔郁郁下咁，阿媽見到都覺得驚」，可見麥皮蟲十分活躍。不過餵動物食蟲蟲對孩子而言是一個很特別的體驗。

點擊圖片放大
+6
+5

13個夜間螢光主題場景

室內動物園分為不同的區域，以西遊記做主題區，全館分佈有花果山、孔雀花園、黑風洞、高老莊、火焰山、廣寒宮等13處西遊場景，大家可以戴上圍裙抱水豚君、抱刺蝟、抱倉鼠和兔兔，還有丁滿狐獴、浣熊、羊駝等。

孩子印象最深刻是雀鳥區，將雀粟放在手攜的圓形餵食台，便會引來很多雀鳥過來啄食，近距離感受到雀鳥在面旁邊拍打翅膀的風速，感覺很新奇。

動物城裏有個粒粒沙池（植物籽沙池）和動力沙遊戲枱、樂高積木、滑滑梯等免費設施，孩子可以休息一下。

點擊圖片放大
+4
+3

園內乾淨無臭味

室內動物園乾淨舒適無臭味，動物園來說都乾淨的，動物本身一定有少少味，只在近距離餵食才會有機會聞到微微的，但進入每個園區的空氣都無臭味的，看來它們的通風都做得不錯！

「護士Vi媽三小火」提到動物城的夜場票更便宜一點，夜光效果很特別。她與職員溝通過，如果顧客想在動物城開燈遊覽，只需對通知便會協助把燈光調到，正常燈光，讓大家可以清楚見到動物和拍照。

動物城的夜場票更便宜一點，夜光效果很特別。

西遊動物城

營業時間：周一至周日；上午10時至晚上9時30分       
購票：設日間門票/夜間門票（大小通用）【點擊查看詳情】
地點：廣東省珠海市香洲區明珠北路338號珠海印象城4樓04-06商舖
交通：到達港珠澳大橋香港口岸後，完成入境手續後，在「小車上客區」上車，按路牌，駛離珠海口岸，進入珠海市區。【點擊查看自駕遊詳情】

【同場加映】珠海Sam’s Club 山姆會員商店

營業時間：周一至周日；上午9時至晚上10時
地址：珠海市香洲區明珠北路338號珠海樂世界購物中心地下第一層及地上第一層

圖文授權：護士Vi媽三小火

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：黃諾韶

相關文章

深圳好去處｜深圳冰雪節¥88任玩5000呎真雪樂園　必玩10米長冰雪滑梯+直通巴來回
19:18 2024/02/19
深圳好去處｜深圳冰雪節¥88任玩5000呎真雪樂園　必玩10米長冰雪滑梯+直通巴來回
深圳好去處｜深圳懸浮森林免費遊樂場　樹屋旋轉滑梯+高空繩網陣
14:31 2024/02/09
深圳好去處｜深圳懸浮森林免費遊樂場　樹屋旋轉滑梯+高空繩網陣
珠海好去處丨珠海長隆宇宙飛船探索海洋 　2大必玩景點+1:1巨型鯨魚標本
17:54 2024/01/19
珠海好去處丨珠海長隆宇宙飛船探索海洋 　2大必玩景點+1:1巨型鯨魚標本

你可能感興趣

深圳好去處｜深圳冰雪節¥88任玩5000呎真雪樂園　必玩10米長冰雪滑梯+直通巴來回
19:18 2024/02/19
深圳好去處｜深圳冰雪節¥88任玩5000呎真雪樂園　必玩10米長冰雪滑梯+直通巴來回
深圳好去處｜深圳懸浮森林免費遊樂場　樹屋旋轉滑梯+高空繩網陣
14:31 2024/02/09
深圳好去處｜深圳懸浮森林免費遊樂場　樹屋旋轉滑梯+高空繩網陣
珠海好去處丨珠海長隆宇宙飛船探索海洋 　2大必玩景點+1:1巨型鯨魚標本
17:54 2024/01/19
珠海好去處丨珠海長隆宇宙飛船探索海洋 　2大必玩景點+1:1巨型鯨魚標本
羊駝 商場活動 玩樂 好去處 親子活動 動物園 珠海

最高瀏覽

【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）