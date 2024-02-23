珠海親子遊｜佔地2萬呎逾60種動物珠海室內「西遊動物城」　零距離餵浣熊羊駝

▲ 佔地2萬多呎的「西遊動物城」有60多種可愛動物，餵完動物放完電，更可跟大人行山姆！

想一家大小周末親親小動物，又不想身水身汗，「護士Vi媽三小火」近日就分享，珠海首家主題螢光夜間動物城，佔地2萬多呎的「西遊動物城」有60多種可愛動物，場內設有植物籽沙池、太空沙桌等免費設施，更有飼養員教導小朋友如何照顧小動物。另一大發現，同一個商場內有佔地約18萬呎的山姆超市，餵完動物放完電，更可跟大人行山姆！

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60種萌寵＋餵食體驗

「護士Vi媽三小火」分享，向來喜歡親親小動物孩子，選擇了「西遊動物城」讓孩子近距離接觸和餵動物，動物城內有超過60種萌寵，城內提供紅蘿蔔和菜給小朋友餵馬仔和羊駝之外，還有用長鉗餵貂鼠食麥皮蟲，連「護士Vi媽三小火」也直言：「啲蟲仔郁郁下咁，阿媽見到都覺得驚」，可見麥皮蟲十分活躍。不過餵動物食蟲蟲對孩子而言是一個很特別的體驗。

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13個夜間螢光主題場景

室內動物園分為不同的區域，以西遊記做主題區，全館分佈有花果山、孔雀花園、黑風洞、高老莊、火焰山、廣寒宮等13處西遊場景，大家可以戴上圍裙抱水豚君、抱刺蝟、抱倉鼠和兔兔，還有丁滿狐獴、浣熊、羊駝等。

孩子印象最深刻是雀鳥區，將雀粟放在手攜的圓形餵食台，便會引來很多雀鳥過來啄食，近距離感受到雀鳥在面旁邊拍打翅膀的風速，感覺很新奇。

動物城裏有個粒粒沙池（植物籽沙池）和動力沙遊戲枱、樂高積木、滑滑梯等免費設施，孩子可以休息一下。

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園內乾淨無臭味

室內動物園乾淨舒適無臭味，動物園來說都乾淨的，動物本身一定有少少味，只在近距離餵食才會有機會聞到微微的，但進入每個園區的空氣都無臭味的，看來它們的通風都做得不錯！

「護士Vi媽三小火」提到動物城的夜場票更便宜一點，夜光效果很特別。她與職員溝通過，如果顧客想在動物城開燈遊覽，只需對通知便會協助把燈光調到，正常燈光，讓大家可以清楚見到動物和拍照。

▲ 動物城的夜場票更便宜一點，夜光效果很特別。

西遊動物城

營業時間：周一至周日；上午10時至晚上9時30分

購票：設日間門票/夜間門票（大小通用）【點擊查看詳情】

地點：廣東省珠海市香洲區明珠北路338號珠海印象城4樓04-06商舖

交通：到達港珠澳大橋香港口岸後，完成入境手續後，在「小車上客區」上車，按路牌，駛離珠海口岸，進入珠海市區。【點擊查看自駕遊詳情】

【同場加映】珠海Sam’s Club 山姆會員商店

營業時間：周一至周日；上午9時至晚上10時

地址：珠海市香洲區明珠北路338號珠海樂世界購物中心地下第一層及地上第一層

圖文授權：護士Vi媽三小火

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責任編輯：黃諾韶