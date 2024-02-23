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異人之野望丨Nowhere Boys邀COLLAR成員Winka合唱　鼓手Nate拿真刀上陣拍MV

娛樂 13:56 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

Nowhere Boys與COLLAR成員Winka合唱《異人之野望》。

樂隊Nowhere Boys新歌《異人之野望》邀請人氣女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）合唱，原來是作詞人Oscar和好友陳健安極力推薦，主音Van亦大讚她的歌聲和搖滾氣場，令新歌錦上添花。

MV由鼓手Nate與Winka擔任男女主角，為配合武打劇情，預早跟武術老師秘密練兵。綵排時膠刀假劍，拍攝時真刀上陣，不過最令Winka緊張是Nate充滿殺氣的眼神。

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Nowhere Boys與COLLAR成員Winka合唱《異人之野望》。

Winka成最佳人選

主音Van解說新歌《異人之野望》創作由來，說：「歌名同首歌都有一種打機嘅感覺， 『異人』指特別嘅人，『野望』即係諗埋啲好奇怪嘅嘢、狂想曲。創作最初大家討論『無聊嘢』做得好精彩、好熱血，都可以非常之出色。由『推銀仔』遊戲講起，揸住一個金幣，就係等待最完美嘅一刻擲落去，然後就所有錢嘩啦嘩啦咁推晒出嚟，比喻人生就係等一個機會大爆發！『漁佬』作曲，我聽到音樂、編曲就覺得好有『東京事變』（日本樂隊）椎名林檎（主音）嘅感覺。」

作曲人、Nowhere Boys琴鍵及小提琴手漁佬笑說：「我一路都係諗住把女聲去唱而作曲，然後Van就話好難受，佢問我點算，咁就梗係要搵個女仔一齊唱啦！」而Winka是眾望所歸的最佳人選。

Nowhere Boys與Winka。

喚醒心中搖滾魂

除了合唱，Winka更與鼓手Nate擔任MV男女主角。為配合打遊戲機過關的情節，他們特別跟武術老師學用刀、劍、十手等武器，拍攝當日比其他樂隊成員早到場，拍攝對打場面。穿上如武士的服裝，加上武術訓練後，二人打起來有板有眼，令人看得熱血沸騰。

之後，Winka換上型格長裙與Nowhere Boys拍攝夾Band部份，喚醒心中的搖滾魂！

Nate表示：「故事中Winka係挑戰者，不斷向我挑戰，又不斷被我擊倒，佢屢敗屢戰，最終搵到一個機會贏咗我！而事實上，鏡頭外我畀佢擊中！」手背留下血痕，好彩只是有驚無險。Winka對他笑說：「最後武士就最後無事！」

《異人之野望》

Nate對武術充滿興趣

他們使用的武器全部未開鋒，加上拍攝時以鏡頭遷就，非常安全 。Winka說：「練習時用膠刀假劍，輕鬆好多。嚟到見係真刀，我就好緊張、大壓力。剛才Nate用真刀作狀行住我條頸嘅時候，刀面反光，仲有佢嘅眼神好狠，更恐怖，嚇襯！」

她又稱，從未想過演武林高手，所以又緊張又興奮。她笑說：「我冇『拍戲』嘅功能，更加諗冇諗過演打女，我係運動白痴，跳舞亦唔係最專業。」

Nate則對武術充滿興趣，本身亦有練泰拳，說：「我自小好想演動作片，但我亦都冇演戲功能。香港嘅動作片係世界級，好開心喺MV 裏加入對打場面，都算完成心願。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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