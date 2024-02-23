遊樂場事故︱內地遊樂場充氣城堡被強風吹翻4人傷　目擊者：有一個大人不會動了

▲ 廣西某遊樂場發生意外，場內一座充氣城堡被強風吹翻，造成4人受傷。(微博截圖)

內地早前流傳廣西某遊樂場發生意外，場內一座充氣城堡被強風吹翻，地上躺著一名女傷者，拍片者稱「（設施內）全部掉下來了，好多孩子都受傷，大人也受傷了，這裡躺了一個大人不會動了。」事後當地官員向記者表示，現場只有4人受傷，並送院作進一步檢查，均沒有大礙。

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綜合內地傳媒報道，本周初微博有人發放影片，稱廣西百色德峨鎮一個遊樂場的充氣城堡被強風吹翻，造成多人受傷，網上流傳有5名小孩及2名大人受傷，傷者包括孕婦和兒童。

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事發翌日，記者向當地相關隆林縣政府工作人員查詢，該工作人員表示，「沒有多大傷情，小朋友只是輕傷，不要看網上誇大事實。」他稱，網上消息是「斷章取義」，現場只有4人受傷，全都送往醫院做進一步檢查，「都沒什麼大礙」。

德峨鎮政府工作人員在周三（21日）接受其他媒體採訪時確認了事故，表示事發時間是20日下午約2時，當天風較大，令該充氣城堡被風吹翻，傷者均已被送往醫院，充氣城堡老闆陪同傷者家屬一直在醫院等候。

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責任編輯：王明芳