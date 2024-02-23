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【電話騙案】稱誤信公安「洪隊長」查案轉帳1,328萬　男事主入稟追討帳戶持有人

社會 14:01 2024/02/23

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稱誤信公安「洪隊長」查案轉帳1,328萬，男事主入稟追討帳戶持有人。（資料圖片）

居港男子聲稱接獲操普通話的上海公安部公安「洪隊長」來電，被指涉洗黑錢300萬元人民幣（折約330萬港元），要求他轉帳資產予上海公安部作深入調查。男子不虞有詐，轉帳共逾1,328萬港元，其後與對方失去聯絡，方知受騙。據警方資料顯示涉款被存入東亞銀行一帳戶，港男遂入稟向帳户持有人追討，並要求作出賠償。

原告李南基，答辯人陳欣強（均為譯音）。入稟狀指，原告居於香港，答辯人持有東亞銀行一帳戶，兩人並不認識。

原告於2023年3月25日，接獲操普通話的「洪隊長」來電，對方自稱是上海公安部公安，指原告涉及詐騙須提供姓名及家人資料作核實，其後聲稱經核實後，指原告干犯涉款300萬元人民幣（折約330萬港元）的洗黑錢案，要求他合作及不要向他人透露案件，並指公安部已調查其資產，稍後將向原告發送官方文件，並要求原告轉帳資產予上海公安部作進一步調查。

入稟狀指，原告雖然沒有干犯洗黑錢罪，但接電後感到混亂，因對方又不斷指控原告犯下嚴重罪行，令他感到擔憂。原告最終與「洪隊長」合作，於對方指示下從3月底至4月11日期間，分別9次轉帳至答辯人之帳戶，涉款共1,148萬及180萬港元，希望對方能盡快釐清事件。

同年約於4月，不知名女士登門到原告住所，呈上3頁官方文件後離開。原告看見其個人資料載於文件中及被封印，因此確信「洪隊長」之說法。入稟狀續指，原告轉帳有關款項後，接獲「洪隊長」來電稱控罪嚴重，上海公安部公安須作深入調查，此後沒有收過對方來電或任何消息，原告感到可疑，與家人商討後方知受騙。

原告於同年5月報警，據警方資料發現東亞銀行帳戶由答辯人持有，原告指並不認識對方，沒有理由轉帳給對方。

入稟狀指，答辯人至今拒絕交還所收取之款項，原告指與答辯人從沒有業務往來，亦沒有意圖向其支付款項或作饋贈，答辯人所獲之款項因原告被欺詐所致，因此答辯人有責任向原告歸還涉款共1,328萬元。原告遂入稟要求答辯人作出賠償及或作同等金額賠償，並要求法庭聲明答辯人以信託形式持有有關款項。

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記者：林育慧

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