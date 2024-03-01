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正能量｜前傳媒人走入大學推廣長青共融　創社企老薑讓長者講故事

休閒消費 17:25 2024/03/01

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作家、前傳媒人、社企「老薑」創辦人陳伊敏經常在公開講座中推廣高齡社會的新想像，帶來不同的人生反思。

香港的老人，總是很容易被標籤為固執和囉嗦等負面形象。前傳媒人陳伊敏近年成立社企「老薑」平台，以故事作跨世代交流，探索「老」之定義。「他們走入大學做分享，學生聽完後會逆轉既有對以上『老人』的概念，見證奇迹。」

有說老樹像一個充滿智慧的長者，風霜的年輪儼如皺紋，只要你肯發掘擁抱，開洞聊天，總有探索無盡的啟示。

陳伊敏（左二）與「老薑大使」慈玉、Mar和笑玲在一起，討論年老的議題。

關於成長，陳伊敏有句點睛之語：「我們從小被教育如何『長大』，卻鮮有學習怎樣面對『老去』。」不是嗎？簡單來說，亞洲人崇尚「逆齡」、「抗衰老」等概念，然後是一大堆養生美容產品跑出來。

但在陳伊敏眼中，這是商業市場驅動的一部分。「以我走訪的國家中如德國，更多是『迎老』，是中性的，即體驗各種身心變化。如何看待皺紋、疾病，以及面對退化、離別等，每一個課題都要慢慢學習和適應。」

走訪德國探討老人議題

陳伊敏是資深傳媒人，也在大學兼任講師，長期關注社會文化議題，2019年她推出著作《看見生命的火花：德國高齡社會紀行》，書中她走訪德國19個城市，做了200多個訪問，從高官到救濟金領取者，前後記錄了4年。「我會問你怕老嗎？會抗皺嗎？記得有個70多歲的德國婆婆Karola笑答當然不，皺紋正是我努力的成果。如果不想老，只能英年早逝了。」

德國是建立社會保障制度和公共養老金制度的先驅，陳伊敏此行獲益良多。「有位年近八旬的婆婆Jutta，愛穿背心超短裙出街，有時街上遇到年輕人對她吹口哨，她俏皮回笑：『小伙子們，別想打阿婆主意啊！』」當中的豁達開朗，老來別見型格，也教陳伊敏反思不管活到多少歲，都可以點燃生命火光。

陳伊敏赴德國研究高齡社會新思路，圖為訪問102歲長者如何學玩YouTube，活到老學到老。

型格耆英改變負面標籤

香港的「老年觀」畢竟跟德國不一樣，於是陳伊敏憑着一股熱情和衝勁，於去年成立社企「老薑」這個生命教育（Ageing Education）平台，作跨世代對談，她形容它是一個實驗。「長者能不能講好自己的故事？年輕人喜歡聽嗎？我就像星探一樣物色『老薑大使』，培訓二百多位長者學講自己的故事。我們的準則是不要跟年輕人講大道理，要在3至5分鐘內講完他們人生小故事，這真有若干難度。」

這幾年間，陳伊敏經常往返社區講座、大學課堂收集年輕人對長者的印象，總括不外是病患、孤獨、被照顧和貧窮等，她認為這可能是事實，但未必是全部。

結果被發掘出來的「老薑大使」，有的是型格耆英，有的半生經歷劫難，也有視弱、聽障、被截肢的，面對困頓，正在找出路；也有不斷挑戰體能，去南極跑雪地馬拉松，去戈壁沙漠參加越野賽等。如人生是一本書冊，他們正翻開最後的兩三個章節，展示各式可能的面向。

陳伊敏著作《看見生命的火花：德國高齡社會紀行》2019年出版，獲頒多個獎項。

老薑大使變身大學「教科書」

「我們也走入大學的醫學院、社工系、設計系，服裝系等不同學系，與老薑大使對談，通常先展出以上對老人的負面標籤，但聽完分享，學生們的觀感會全然不同。」

陳伊敏以長者為「教科書」，其實用心良苦。「以醫學院為例，他們是未來的醫生。長者去醫院覆診，往往要等很長時間，但就診可能只有幾分鐘，全程甚至不多望幾眼。我只想讓他們各有自身的經歷故事，不光是一個case，多點同理心，在他們埋下一粒種子。其他學系的同學，未來在職場也許要deal with長者，對他們多了解也是好事。」

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陳伊敏獲邀帶老薑大使進入港大社會學系「人體·美·時尚」的課堂，他們與學生交流如何看待身材走樣、白髮和美貌。「有老薑大使表示不再染頭髮，認為白只是一種顏色；有的更認為並非衣服定義了自己，而是本身的自信。學生聽完故事，對長者的印象也改觀，以前覺得老人家只是受助者，現在發現他們很有活力。」

以「老」為marketing，陳伊敏最希望呈現年老多樣化，希望不同世代連結生命，帶來不同的啟發和意義。

記者：馮柏偉

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