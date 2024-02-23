養妻活兒｜兩兒失業啃老　7旬父日做12小時拒退休：休息是浪費時間

▲ 70歲的Zalaria為養老伴和兩失業兒當上送餐員，日做12小時僅賺約100令吉（約100港元）。（網上圖片）

面對「長不大」的子女，父母沒有一刻可以安心下來。馬來西亞一名70歲伯伯，雖然年事已高，但卻當上外賣送餐員，每日工作12小時，賺約100令吉（約160港元），只為照顧家中妻子和2名失業兒子。他並不怕辛苦，直言「我必須承擔照顧家人的責任，努力工作」。

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據馬來西亞傳媒報道，來自吉隆坡蕉賴的70歲伯伯Zakaria Abdul Wahab育有3名子女，曾任職22年私人司機的他，在2021年合約結束後，因尚未有退休的想法，所以決定繼續工作，從駕駛私家車的司機，轉職至駕駛摩托車的送餐員兼送貨員，每日熟悉的街道上穿梭，尋找在地圖隱藏起來的餐廳和公寓成為了他的工作樂趣。

我在想還能做些什麼，畢竟我已經老了，最終決定成為送餐員。

▲ 70歲伯伯為照顧家庭，決定當送餐員。（影片截圖）

日做12小時僅賺$160

由於他以往經常開車接載老闆至附近地區，對附近的路段非常熟悉，即使是猶如迷宮般的路線，也不需依靠導航和地圖便能抵達。現時，Zalaria每天不但需工作12小時，更要在炎熱天氣下工作，他指天氣好的時候，一天可以賺約100令吉（約160港元）。若然遇上雨天，生計就會受影響，但卻可令他放慢腳步，與其他騎手分享故事，享受休閒時光。能夠有休息時間確實使人眷戀，但Zalaria每次也只會短暫休息。

我不回家休息，那是浪費時間。我有些朋友會這樣做，但我做不到……如果我這樣做了，我知道就很難再出去了。

政府援助不足 70歲仍為家人奔波努力工作

對於年事已高但卻不退休的決定，Zalaria表示是為了照顧老伴和2名失業兒子，加上當地的政治援助不足，以及賬單的壓力，令他一人肩負起維持家庭的責任：

即使我很累，我也必須這樣做，我必須努力工作，我不在乎工作時間。如果政府每個月能給我2000至3000令吉（約3200-4800港元）的援助，那我就可以停止這份工作了。

儘管工作辛苦，但Zalaria與其他車手的友誼、送餐期間中喝一杯拉茶的事，卻使他尋找到工作的滿足感和快樂。

認真對待工作 給每位客人同等尊重

Zalaria對於自己認真工作的態度引以為傲，他形容每次送貨也會小心保管，重複檢查每個地址，給予每位客人同等的尊重。

我們有責任確保一切都正確完成，到目前為止，我還沒有收到顧客的任何投訴。

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對於考慮入行的年輕人，他寄語「不要懶惰，要努力工作」。他又稱，認為工作辛苦只因我們悲傷的心態，轉變心情便能感受快樂，享受當下。

你的心必須要快樂，你需要享受它,而不是感到悲傷，這真的很重要，因為當我們悲傷時，就可能患上各種疾病，所以要儘量享受它。



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責任編輯：王明芳