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香港小姐丨梁超怡捲入搶阿Sa男友風波　出海片段意態撩人似足「男友視角」？

娛樂 16:17 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

港姐梁超怡去年捲入「C小姐風波」。

2022年港姐季軍梁超怡去年捲入「C小姐風波」，網上指梁超怡介入蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺男友石恆聰戀情，致二人分手。

香港小姐丨梁超怡捲奪阿Sa男友風波後首發文　新一年派福利試水溫？

甜笑望鏡男友視角？

被冠上「小三」之名的梁超怡曾沉寂一陣子，踏入新一年她再度活躍社交網，日前梁超怡於IG限時動態上載一段出海片段。

梁超怡穿上粉紅小背心外披白恤衫，輕晒事業線兼白滑香肩，加上拍片時海風吹起頭髮，她又意態撩人，感覺真係幾Sexy。

雖然不知道拍片人是誰，不過見梁超怡向鏡頭展示勝利V字，又露出甜笑，似足「男友視角」。

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被指捲入阿sa戀情

香港小姐丨梁超怡與郭嘉文竟是朋友　 一齊學跳舞引網民關注

梁超怡當選後即獲公司力捧，未卸任已被派演劇集，於《非常檢控觀》飾演陳煒年輕版，亦參與節目《周六聊Teen谷》及《身體最誠實》的拍攝。

惟去年8月梁超怡捲入「C小姐風波」，大批網民湧到其社交網，洗版式留言狙擊。

及至同月27日首度現身公開活動，梁超怡避談與石恆聰之間的關係，未有接受現場的傳媒訪問。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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