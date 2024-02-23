  • 20°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

獎門人丨麥美恩「我愛一碌葛」頭髮內藏乾坤　三太樊亦敏無奈遇豬隊友郭柏妍

娛樂 14:21 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

三太跳Moon Walk演繹「登陸月球」，卻遇豬隊友郭柏妍勁爆笑。

TVB《獎門人元宵感謝祭》在今晚（2月23日）的主持陣容有「獎老」錢嘉樂、麥美恩、阮兆祥、林秀怡和林正峰。

今集嘉賓陣容分別是由《萬千星輝頒獎典禮2023》得獎者組成的「得獎隊」，成員包括黎諾懿、車婉婉、馬貫東、劉穎鏇、周奕瑋和麥美恩，對戰劇集《奪命提示》主演組成的「奪命提示隊」，成員包括張振朗、劉佩玥（Moon）、樊亦敏、鄧智堅、郭柏妍和區明妙。

萬千星輝頒獎典禮2023丨「最佳男主持」周奕瑋被嚴刑逼供　許文軒終極澄清與麥美恩緋聞

麥美恩竟在「一碌葛」內收埋獎座！

張振朗劉佩玥神同步  

今集氣氛非常熱鬧，主持麥美恩以林青霞在《鹿鼎記2神龍教》中的神龍教聖女「我愛一碌葛」造型亮相、搶盡焦點，美恩更在長長的頭飾中拿出獎座，畫面搞笑。

遊戲環節同樣爆笑，首個遊戲「開心無敵落大閘」已笑料十足，普通話出名水皮的黎諾懿大晒港普玩自抽。拍住上的Moon 和張振朗則表情與動作均是「神同步」、默契十足。

張振朗與劉佩玥夠合拍。

郭柏妍天然呆

向來擅長食花生的製作組，其中一條題目竟是「魔音」，醒目的Moon見狀即九秒九指向郭柏妍，被「擺上枱」的郭柏妍則露出天然呆表情，場面搞笑。

「開心無敵爭櫈仔」環節則繼續肉緊，當中以長腿女神劉穎鏇（Tiffany）最為搶焦，短打上陣的Tiffany打女上身與振朗爭櫈仔，搶到瞓晒地亦在所不惜，最終竟成功揮贏振朗！最後，由Tiffany與鄧智堅上演「長短腳終極對決」。

Tiffany與鄧智堅「長短腳終極對決」。

答案遭麥美恩揶揄

「開心無敵以訛傳訛」，三太樊亦敏以瞪大雙眼、六字手勢和跳Moon Walk演繹「登陸月球」，雖然三太表現精靈兼有諗頭，可惜卻遇上豬隊友郭柏妍。

柏妍將相關動作演繹成「牛牛跳舞」，令人摸不着頭腦，麥美恩忍不住笑說：「真係好嘢，經過你手都變第二樣嘢！」在「開心無敵開口中」和「開心無敵彈遮遮」中，三太再度出動私伙潛水泳鏡和巨型太陽帽，婉婉則戴浴帽應戰，造型搞笑。

郭柏妍被封豬隊友。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子手作｜零難度新年親子手作　3分鐘摺龍年利是封+轉轉夾糖機

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋麥美恩分奪最佳男女主持　Jarvis：唔好畀人限制你對自己嘅想像
22:56 2024/01/14
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋麥美恩分奪最佳男女主持　Jarvis：唔好畀人限制你對自己嘅想像
萬千星輝賀台慶x香港小姐丨麥美恩攬Juliana獲讚做到嘢　Mayanne：臨尾爭取到網民福利！
19:06 2023/11/20
萬千星輝賀台慶x香港小姐丨麥美恩攬Juliana獲讚做到嘢　Mayanne：臨尾爭取到網民福利！
尋找世界另一個我丨郭柏妍自爆17歲示愛食檸檬　「A0女神」初體驗夜店嚇到尖叫
13:17 2024/02/21
尋找世界另一個我丨郭柏妍自爆17歲示愛食檸檬　「A0女神」初體驗夜店嚇到尖叫
東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】
19:32 2024/02/01
東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋麥美恩分奪最佳男女主持　Jarvis：唔好畀人限制你對自己嘅想像
22:56 2024/01/14
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋麥美恩分奪最佳男女主持　Jarvis：唔好畀人限制你對自己嘅想像
萬千星輝賀台慶x香港小姐丨麥美恩攬Juliana獲讚做到嘢　Mayanne：臨尾爭取到網民福利！
19:06 2023/11/20
萬千星輝賀台慶x香港小姐丨麥美恩攬Juliana獲讚做到嘢　Mayanne：臨尾爭取到網民福利！
尋找世界另一個我丨郭柏妍自爆17歲示愛食檸檬　「A0女神」初體驗夜店嚇到尖叫
13:17 2024/02/21
尋找世界另一個我丨郭柏妍自爆17歲示愛食檸檬　「A0女神」初體驗夜店嚇到尖叫
麥美恩 郭柏妍 樊亦敏 劉佩玥 劉穎鏇 黎諾懿 鄧智堅 張振朗 綜藝節目 獎門人

最高瀏覽

【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）