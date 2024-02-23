獎門人丨麥美恩「我愛一碌葛」頭髮內藏乾坤　三太樊亦敏無奈遇豬隊友郭柏妍

▲ 三太跳Moon Walk演繹「登陸月球」，卻遇豬隊友郭柏妍勁爆笑。

TVB《獎門人元宵感謝祭》在今晚（2月23日）的主持陣容有「獎老」錢嘉樂、麥美恩、阮兆祥、林秀怡和林正峰。

今集嘉賓陣容分別是由《萬千星輝頒獎典禮2023》得獎者組成的「得獎隊」，成員包括黎諾懿、車婉婉、馬貫東、劉穎鏇、周奕瑋和麥美恩，對戰劇集《奪命提示》主演組成的「奪命提示隊」，成員包括張振朗、劉佩玥（Moon）、樊亦敏、鄧智堅、郭柏妍和區明妙。

萬千星輝頒獎典禮2023丨「最佳男主持」周奕瑋被嚴刑逼供 許文軒終極澄清與麥美恩緋聞

▲ 麥美恩竟在「一碌葛」內收埋獎座！

張振朗劉佩玥神同步

今集氣氛非常熱鬧，主持麥美恩以林青霞在《鹿鼎記2神龍教》中的神龍教聖女「我愛一碌葛」造型亮相、搶盡焦點，美恩更在長長的頭飾中拿出獎座，畫面搞笑。

遊戲環節同樣爆笑，首個遊戲「開心無敵落大閘」已笑料十足，普通話出名水皮的黎諾懿大晒港普玩自抽。拍住上的Moon 和張振朗則表情與動作均是「神同步」、默契十足。

▲ 張振朗與劉佩玥夠合拍。

郭柏妍天然呆

向來擅長食花生的製作組，其中一條題目竟是「魔音」，醒目的Moon見狀即九秒九指向郭柏妍，被「擺上枱」的郭柏妍則露出天然呆表情，場面搞笑。

「開心無敵爭櫈仔」環節則繼續肉緊，當中以長腿女神劉穎鏇（Tiffany）最為搶焦，短打上陣的Tiffany打女上身與振朗爭櫈仔，搶到瞓晒地亦在所不惜，最終竟成功揮贏振朗！最後，由Tiffany與鄧智堅上演「長短腳終極對決」。

▲ Tiffany與鄧智堅「長短腳終極對決」。

答案遭麥美恩揶揄

「開心無敵以訛傳訛」，三太樊亦敏以瞪大雙眼、六字手勢和跳Moon Walk演繹「登陸月球」，雖然三太表現精靈兼有諗頭，可惜卻遇上豬隊友郭柏妍。

柏妍將相關動作演繹成「牛牛跳舞」，令人摸不着頭腦，麥美恩忍不住笑說：「真係好嘢，經過你手都變第二樣嘢！」在「開心無敵開口中」和「開心無敵彈遮遮」中，三太再度出動私伙潛水泳鏡和巨型太陽帽，婉婉則戴浴帽應戰，造型搞笑。

▲ 郭柏妍被封豬隊友。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5