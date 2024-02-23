【青光眼】本港篩查：8%中老年市民有青光眼　港大教授：全世界都無報告過咁多

▲ 慈善機構奧比斯眼科飛機醫院相隔8年再抵港。（朱永倫攝）

慈善機構奧比斯眼科飛機醫院相隔8年再抵港，昨日起（22日）一連9日停泊香港飛機維修區。奧比斯亦聯同港大公布，最新的本港眼科篩查結果，發現本港50歲市民當中，有8%患有青光眼。

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香港大學及奧比斯於去年6月至今年一月起，隨機邀請3000多名年滿50歲或以上於觀塘、南區以及大埔區的公屋住戶，於港大眼科中心及康健中心進行眼科篩查。

研究今日（23日）發表早期結果，當中1158名市民進行眼底攝影、光學斷層掃描、視力及屈光度測量等全面檢查，8%篩查市民有青光眼，其中9成3病人不發覺有青光眼徵狀，部分病人已轉介至公院治療。

港大眼科中心總監梁啟信表示，對上一次類近的大型研究2006年於廣州舉行，當中同樣年齡層的市民當中，患病率僅為3.8%，對今次研究的患病率感到驚訝，指屬「全世界都無報告過有咁多。」

梁啟信指，患病率數目的增加，最要原因並非市民患青光眼嚴重程度大幅增加，而是青光眼的特點是早期難以診斷。今次採取名為「ROTA」的人工智能篩查方式，可以清楚檢視眼睛神經線情況，令早期青光眼診斷的敏感度提高多3成。

梁啟信補充，病人病發初期僅眼部邊緣會有不清，「行路撞到人」，以及夜間時視力下降，但眼睛其他範圍視力可以正常，加上腦部會配合自動調節視力，因此難以自行診斷。「ROTA」診斷方式，有望發現更多早期病人。

市民過往認為青光眼可以透過量度眼壓方式發現，不過今次研究中，89%患者眼壓低於21mmHG。梁啟信指，雖然西方青光眼病人眼壓普遍較高，但東方人不一定出現眼壓高情況，單靠量度眼壓不足以診斷青光眼。

研究目標最終為3千人進行篩查，於年底發表最終調查結果。梁啟信表示，未來希望透過系統篩查更多眼部疾病。他指「ROTA」系統只是於現有牙科診所設備當中增設程式，料普及並不困難，亦不涉及額外開支。

他承認，隨著獲篩查出青光眼的病人數目增加，治療需求會增長。而目前本港未有大型普及眼科篩查計劃，希望政府於基層醫療當中，協助推動篩查。

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記者：陳展棋