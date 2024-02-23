【北部都會區】珠海學院有意拓北都校區　銀彈搶收生料9月入學本科生倍增

▲ 珠海學院常務副校長張珍（右3）與多名管理層見記者。（馮琪雅攝）

多間大專院校表態有意進駐「北都大學教育城」，珠海學院今日（23日）表示，已向教育局表達希望開拓北都校區，以解決現時屯門校園空間配套不足的問題。

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珠海學院今日舉行新春茶聚，珠海學院校長陳致未有現身，由珠海學院常務副校長張珍與多名管理層見記者，透露學院同樣對北都感興趣，雖然屯門校園面積很小，但設計美觀，學生亦很喜歡，故未有考慮整間學院搬入北都。珠海學院署理協理副校長（學術）兼署理教務長黃耀麒亦提到，包括圖書館在內的校園配套遠遠未能滿足學院短期推出多個碩士課程，校方將視乎長遠發展需要規劃北都校區發展模式。

對於《基本法》23條立法，張珍表示會「全力擁護」23條，形容法律條文是「保護我們」，作為本港公民或居民也應該遵守，認為完全不會影響到學術自由，亦不會影響外國教學人員來港意欲，認為不論有否立法，大學招聘人才也是「雙向選擇」，大學自認為提供了很優厚條件，「一定會有人喜歡來，也會有人不喜歡」。

▲ 珠海學院「蘇秀蓮展覽廳」今日（23日）舉行命名典禮。（馮琪雅攝）

收生方面，珠海學院去年換校徽及宣布多招銀彈政策吸引學生，根據教育局去年底資料顯示，該校學士及副學位課程收生人數在去年9月回升至136人。黃耀麒稱，下學年錄取本科生人數預期可進一步提升到200至300人，除了本地生外，亦會邀請內地及國際生報讀，校方去年推出的獎學金亦有吸引力；校方亦會向政府爭取提升內地生上限，由10%提升至20%，甚至跟8大的40%看齊。張珍亦表示，升格大學是珠海學院的使命，目前已在學生人數及學科評審等要求達標，在大學管治、研究能力及風險管理等方面仍需改善，但「肯定有信心」在2026年升格。

珠海學院今日亦宣布，由身兼珠海學院校董會副主席、南益實業集團董事長及香港福建社團聯會榮譽主席的林樹哲，向校方捐款500萬元，以其母親命名於學院成立「蘇秀蓮展覽廳」，支持本港高等教育舉辦教育教學宣傳活動，並開放予政府及社區使用。

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記者：馮琪雅