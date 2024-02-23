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治療思念丨男藝人用AI「復活」病逝愛女　夫妻倆半年首次破冰夜談

家事百科 16:58 2024/02/23

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台灣藝人包小柏在網上透露，早前他利用AI工具，模仿、複製女兒的聲音，終令生活出現新的變化，並與妻子重新再有交集。(網上圖片)

台灣藝人包小柏愛女於2021年因罕見病離世，讓夫妻陷入悲傷困境，雙方長達半年沒有互動交談。近日他在網上透露，早前他利用AI工具，模仿、複製女兒的聲音，終令生活出現新的變化，並與妻子重新再有交集。

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包小柏愛女罹患罕見病離世，令他疑因擔憂女兒病情，於2015至16年的短短一年間黑髮變白，到了2019年曾捐骨髓於女兒卻移植失敗，最終女兒於2021年12月底病逝。

包小柏日前上網上Podcast節目「未來城市」，透露自女兒離世後，與妻子長達半年未曾開口交談，雙方都不願觸碰這道傷疤。除了將愛女的骨灰製成項鍊掛在脖子上，也開始鑽研AI技術，甚至攻讀博士班，盼能重建女兒的聲音形體，讓一家人再次於數位世界相遇。

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他利用女兒僅存留下的3句英文對話的錄音檔，透過反覆訓練、餵養AI工具，最終成功復刻出「數位女兒」，可以即時回應他的問話，不久前還為太太唱了生日快樂歌，還原一家三口的日常，「AI就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式」，更表示未來會與妻子「讓自己活得更好一點」。

包小柏以往曾表示，告別式後數天，愛女的長眠地點尚未確定，那天午後，他因為疲累而睡著，女兒進入夢裡，和他走到陌生的地方，似指引已經選好了長眠之地。

他醒來後，立刻將夢境內容告訴老婆，並認為女兒長眠地要選中庭透光、比較西式的位置，剛好與老婆正在選擇的地點一樣，位在新北市金山的一處塔位，令他深感女兒冥冥之中指引他們，夫妻倆也互相替彼此打氣，一起從悲傷中走出。

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責任編輯︰王明芳

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