KO失眠︱ 睡前飲暖水易入睡？ 日本專家教3招KO失眠輕鬆入睡

失眠問題令人困擾，坊間有各種生成能解決失眠的方法，到底哪些真的有用？日本節目《この差って何ですか》邀請研究疲勞及睡眠專家梶本修身醫生，及呼吸道專家大谷義夫醫生，拆解坊間關於失眠的迷思，並分享3招能幫助快速入睡的方法。

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迷思一：睡前飲暖水易入睡

梶本修身醫生解釋，入睡前首先身體溫度需要冷卻下來，因人體在睡眠時，內臟等部位體溫會下降，代表體溫越低越容易有睡意。相反，坊間傳言「飲暖水、熱牛奶」有助入睡，倒是與原理背馳而行。

正確做法，建議應該飲用常溫或雪櫃冷卻溫度的水。醫生表示，睡前喝冷飲有助身體深部體溫下降，解決失眠問題。正如部分電影情節，主角被困於雪山上時，都會因太冷而睡著。但要注意，太冷的水對身體過於刺激，並不適宜，所以建議常溫或雪櫃溫度的飲用水即可。

迷思二：午睡導致失眠

有説法指午睡後容易導致晚上睡不著，但梶本醫生解釋，適當的午睡反而有助改善失眠情況。不過，要注意午睡時長應控制在半小時內；若午睡超過1小時，就有機會影響晚間的睡眠質素，容易造成失眠。

至於還有一招方法，就是「478呼吸法」，能改善失眠。呼吸道專家大谷義夫醫生分享一組簡單步驟，建議每晚睡前做10組，對幫助入睡頗有成效：

首先，用鼻吸氣4秒；

然後停止吸呼7秒；

最後用口慢慢呼氣約8秒。

大谷醫生解釋，「478呼吸法」原理是有較長的呼氣時間，有助降低心跳率、放鬆身體，在舒適自在狀態下自然容易入睡。

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責任編輯：羅嘉欣