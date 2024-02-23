【23條立法】內會通過成立小組委員會研究23條　下周二舉行首次會議

▲ 內會今日通過成立小組委員會研究23條。（趙居逸攝）

立法會內務委員會舉手通過成立小組委員會，討論《基本法》第23條立法相關的事宜，首次會議將於2月27日舉行。各政黨表示支持。

成立有關委員會的建議由立法會「班長」廖長江提出。相關條例草案在立法會首讀後，該小組委員會無須再經內會另行考慮便立即轉為法案委員會，以便盡快進行條例草案的審議工作。為確保審議工作的連貫性，該小組委員會的主席、副主席及委員 亦將會成為該法案委員會的主席、副主席及委員。

發言表示支持的政黨包括民建聯、工聯會、經民聯、新民黨、自由黨、立法會G19、C15+。他們指出國家安全非常重要，23條必須盡快完成立法會。

選委界議員謝偉俊並未舉手支持及反對成立有關委員會，惟內務委員會主席李慧琼宣布獲全票支持。

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記者：趙居逸