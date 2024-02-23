睡眠時間︱小兄妹日睡6小時軍訓式生活　看清兒童睡眠不足5大危害+理想睡眠時間

▲ 拆解兒童睡眠不足5大危害，各年齡層理想睡眠時間。

台灣一對小兄妹的軍訓式生活引起熱議，他們每天清晨5時50分起床後，便要應付密集的行程，包括上學、補習、上興趣班等，直到晚上11時半才睡覺，睡眠時間只有6小時。有醫生指出，兒童長期睡眠不足可引發學習和記憶困難等5大健康危機。究竟小朋友每日應該睡多久？美國國家睡眠基金會過往曾總結不同年齡層兒童的理想睡眠時間。

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該對小兄妹的「魔鬼行程」引起廣泛關注，台灣腎臟科醫生王介立對此作出評論，指美國國家睡眠基金會建議，6至13歲的兒童每晚需要9至11小時的睡眠，而14至17歲的青少年則需要8至10小時。而按照兩人的日程，他們的睡眠時間不足以滿足健康所需的最低標準。

他續指，長期睡眠不足可能會導致以下問題：

學習和記憶困難

情緒和行為問題

免疫系統功能下降，更容易生病

增加肥胖的風險

對未來心血管問題的風險增加

點擊下圖看小兄妹的恐怖行程表：

▼ 點擊圖片放大 ▲ 台灣一名補習社老師分享學生每日的行程。（Facebook「以馬內利美語」圖片） ▲ （Facebook「以馬內利美語」圖片） +2

睡得少肥胖危機增

本港衞生防護中心《非傳染病直擊》引述海外研究指出，學童睡眠時間與健康指標有密切關係，睡眠時間較長的學童，身體發育、精神健康狀況、情緒調節、學業成績及生活質素一般較好。

《非傳染病直擊》指出，學童睡不夠屬致胖的一個重要及獨立的因素，睡眠時間較短的兒童，較睡眠時間較長者，超重或肥胖的風險高約一倍。因為兒童大部分成長荷爾蒙於夜間睡眠時間製造，睡眠不足除影響睡眠荷爾蒙外，同時會影響胰島素及某些調節食慾的荷爾蒙功效，而翌日嗜睡感與疲勞，亦會令人減少體能活動，從而減少熱量及增加體重。

睡得好成績好

睡得充足有助長期記憶力，影響學習表現。加拿大麥基爾大學曾研究一群7至11歲小童，發現足夠的睡眠對數學、語文成績的影響最大，估計孩童約14%的數學成績，7%的英文成績，與睡得飽不飽有關。另外，史丹福大學最新研究顯示，若有30分鐘午睡，就可降低睡眠不足的不良影響，改善免疫和神經內分泌系統。

BB至17歲青少年理想睡眠時數

據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation，NSF）報告，將各年齡層分為9組，由0到65歲以上開始分類，並指出建議的睡眠時間，年紀越少所需的睡眠時數較多，初生BB可以日多達睡17小時。該協會指公布有關研究結果，希望助大眾改善的作息時間。不同年齡層的理想睡眠時間如下︰

年齡 理想睡眠時間 初生嬰兒（0至3個月大） 14-17小時 嬰幼兒（4至11個月大） 12-15小時 幼兒（1至2歲） 11-14小時 幼童（3至5歲） 10-13小時 兒童（6至13歲） 9-11小時 青少年（14至17歲） 8-10小時

▲ 不同年齡層有不同的理想睡眠時數。（圖片︰美國國家睡眠基金會）

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責任編輯：王明芳