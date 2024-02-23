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駱達華回港與楊玉梅寶珮如敍舊　女兒駱欣言獲靚基因有演藝才華具仙氣

娛樂 16:00 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

駱達華（後右二）回港與一班老友敍舊。

有「TVB御用奸人」之稱的演員駱達華早年轉戰內地發展，現時定居上海，同時更自組公司「駱達華工作室」，北上近二十逾年頗吃得開。

近日，駱達華夫婦回港並與楊玉梅、寶珮如同為亞視出身的好友敍舊，楊玉梅在IG上出敍舊照片寫道：「太耐沒有見面的好友帥哥駱達華跟他的太太回港，️一定要見見面聊聊天吖。謝謝親愛的美人小俞親自下廚煮很豐富的美食，還有Baby的牛腩煲，好飽飽呀。感恩，祝大家身體健康，萬事勝意！」

【御用奸人】59歲駱達華身型弗爆變型佬　轉戰內地由綠葉升網大呢男主角

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靚女星二代

從相中所見，年已59歲的駱達華保養得很好，堪稱型佬。駱達華與內地女星盧燕結婚多年，二人的女兒駱欣言更已經22歲。

駱欣言曾讀上海最貴的國際學校，現在於英國著名學府倫敦大學學院就讀，而且她獲父母藝術基因，懂奏古箏、大提琴等，更曾在畢業典禮表演，而且頗為靚女，不少網民都提議這位星二代可以入娛樂圈發展。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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