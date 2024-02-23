楊受成率英皇旗下藝人團拜　蔡卓妍關智斌衛詩雅等歡聚

▲ 英皇娛樂日前舉行傳媒團拜晚宴，老闆楊受成率領眾藝人出席，場面熱鬧。

英皇娛樂日前舉行新春團拜晚宴，老闆楊受成率領一眾英皇旗下藝人出席，包括蔡卓妍（阿Sa）、關智斌、衛詩雅、周家怡、湯怡、方中信、溫碧霞、沈震軒、石修、艾妮、洪助昇、黎展峯、黎峻、黃明德、許靖韻、劉若寶等，星光熠熠，勁過很多大騷。

英皇眾同門藝人難得齊聚紛紛合照留念，現場氣氛熱鬧歡欣。

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容祖兒落機即趕往團拜

剛從美國回來的容祖兒一落機即趕來出席團拜，結果趕及在散席前現身，十分有誠意。不過鍾欣潼（阿嬌）因為完成Twins演唱會後到外地旅遊「差電」不在港，所以當晚欠了阿嬌未能集齊「龍虎豹」。

至於張敬軒因陪家人旅行未能出席，Gin Lee（李幸倪）回馬來西亞與家人過農曆新年，因此也沒到場。

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