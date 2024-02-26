頭頸癌｜71歲西廚聲音沙啞患喉癌　病情復發腫瘤難全部切除　採「內電」療法終重獲聲音

鼻咽癌、口腔癌、舌癌、喉癌等癌症，其實都屬於頭頸癌。根據香港癌症資料統計中心，本港2021年有逾1800宗頭頸癌新症，如果連同甲狀腺癌計算，2021年新症接近3000宗，屬於本港第五大常見癌症。姜先生早於2021年初突然出現說話困難情況，輾轉到診所和醫院檢測後，確診患上喉癌第三期。其後雖然有接受治療並成功消除癌細胞，但病情於2022年底突然復發，當時負責的醫療團隊認為二次手術風險太高，不適宜切除腫瘤。幸後來姜先生得到了港怡醫院的診治，成功透過切除手術及「內電治療」移除腫瘤，現時已經恢復正常生活。

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姜先生現年71歲，任職西餐廚師，過往有煙酒習慣。2021年初有天發現自己說話出現困難，聲音變得沙啞，故到私家診所求醫，然而當時醫生認為只是小問題，故姜先生也不以為意。可是幾天後，姜先生發現聲音依舊持續沙啞，甚至開始有失聲情況，決定到專科診所求醫，當時專科醫生就建議他抽取組織化驗，結果發現喉嚨有癌細胞，病發位置在咽喉至下咽範圍，隨即獲轉介至公立醫院跟進，並確診患喉癌第三期。

公立醫院向姜先生提供治療方案，需先後接受2次化療及35次電療，經過接近一年的治療後，磁力共振（MRI）顯示癌細胞被完全消除，姜先生順利康復出院。然而直至2022年底，他在公立醫院覆診時被發現有腫瘤復發跡象，腫瘤生長在接近氣管和食道之間的淋巴結。當時醫療團隊認為，由於姜先生的腫瘤復發在重要器官和血管旁邊，手術風險實在太高，故不適宜切除腫瘤；其後轉介他到另一所公立醫院接受治療療程。

姜先生轉院後，先後接受了約5次化療和6次免疫治療後，及後重做磁力共振及正電子掃描，檢查結果發現有殘餘淋巴轉移，懷疑侵蝕食道和氣管，當下被評估為不宜接受手術。

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頭頸癌復發 內電療法成功抗癌

姜先生透露，當時聽到無法再次接受手術時，心情非常徬徨，但又明白手術的風險實在太高。所幸其女兒鍥而不捨在網上尋找相關資料和治療手段，最終找到了港怡醫院曾經進行過相關頭頸癌的成功案例，決定聯絡港怡醫院頭頸腫瘤治療中心聯席總監、臨床腫瘤科名譽顧問醫生顏繼昌教授，希望能為爸爸爭取一線機會。

顏教授表示，閱覽過姜先生的病歷和情況後，認為能夠組成跨專科團隊合作，為姜先生再次進行抗癌治療。姜先生於2023年中到港怡醫院與顏教授及該院頭頸腫瘤治療中心聯席總監、整形外科名譽顧問醫生陳汝威醫生會面，進行初步的門診。

陳醫生透露，為姜先生進行面診時，發現其體內癌細胞已經擴散，腫瘤長在聲帶、氣管和食道之間的淋巴結，並包圍著氣管、食道和主動脈，腫瘤背面亦緊貼著脊椎骨，腫瘤直徑達3.6厘米，認為進行切除手術有一定難度。兩位醫生聯同內科、腫瘤科、放射科、病理科、物理治療科等多個專科部門組成跨專科團隊，經過商討後為姜先生制定一系列的治療方案。

最終姜先生首先接受腫瘤切除手術，陳醫生切除一部分的鎖骨以方便觀察病灶位置並進行切除。他說，這次的切除手術有一定難度，因為需避開腫瘤附近的重要器官、血管和神經線：

「手術具有一定難度，需要避開腫瘤附近的重要器官、血管和神經線。例如內側方面，要保留患者的氣管、聲帶和食道；外側方面，要保留主動脈；腫瘤後方就是椎骨，亦要小心神經線。」

手術歷時4小時順利完成，再由顏教授的團隊接力為姜先生置入「內電」所用的導管，準備術後的療程。其後姜先生再接受10次「內電」治療，最後一次的正電子掃描檢查顯示腫瘤已被消除。他在數天後已經恢復正常生活，現時只需定期覆診監察情況。

復發患者宜用「內電療法」

顏教授在分享會中指出，不同種類的頭頸癌成因各異，常見包括鼻咽癌：因感染艾巴氏病毒（EBV）或遺傳、口腔癌：因煙酒習慣、口咽癌：因感染人類乳頭瘤病毒（HPV）；而與其他癌症的分別是，頭頸癌患者有一定比例（鼻咽癌佔70%、口咽癌佔60%、口腔癌佔50%、喉癌佔50%）在確診時已屬晚期，需跨專科團隊合作醫治患者。

他解釋，頭頸癌通常發生於頭頸局部位置，如果在患病初期能成功控制局部病灶，有望達至痊癒，然而如果確診時已屬晚期，一般會結合手術、化療及電療等手段；而由於頭頸範圍較狹窄，並有著較多血管和神經線，如果切除腫瘤的範圍大，有機會影響頭頸功能，甚至引發中風風險。他補充，初次患頭頸癌的患者一般都會利用局部治療（手術或放射治療）或藥物治療（標靶治療、免疫治療或化療）作治療手段，而針對復發患者則利用「內電」作治療手段。

顏教授解釋，由於需要保護神經線和腦幹等重要器官，進行電療時未必能完全清除接近神經線和腦幹附近的腫瘤，因此頭頸癌患者在電療及手術後，仍然有復發風險，除了在原位復發外，亦較常在頭頸部淋巴位置復發。不過由於患者在初次患癌時經過電療法，其皮膚、軟組織、神經線、顎骨、黏膜等地方會變得脆弱，故身體狀況未必能再次承受電療，此時就可以利用「內電」作治療手段。

「內電」全名為近距離體內放射治療，透過影像導航，在患者體內置入導管在術前的病灶，再利用電腦程式驅動輻射源進入導管，在近距離位置釋放高能量放射，務求消滅接近血管、神經線的癌細胞。「內電」的優點是以根治性治療為目標，有效降低再次復發的機率於三成以下，其療程一般需時4至5天，可在病人住院期間進行，不會影響康復進度。而其近距離消滅癌細胞的特性，讓醫院能夠為更多晚期頸部淋巴癌復發的病人進行挽救性手術，增加根治機會。

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責任編輯：郭子豐