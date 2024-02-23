婚姻危機丨睇CCTV驚見女兒叫別人爸爸 男子驗DNA揭悲慘真相崩潰

家中閉路電視驚揭駭人真相！眼見愛妻誕下女兒後，英國一名34歲人夫本是為此非常高興。惟女兒8個月大時，人夫卻通過家中的CCTV，意外目睹妻子抱著女兒與一名陌生男子視像通話，更聽見女兒不斷叫對方爸爸，於是心中便埋下了懷疑「被戴綠帽」的種子。他最終透過DNA化驗，證實女兒確非自己所出。

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根據《每日郵報》報導，英國一名任職消防員的34歲男子Rob Parsons，本來一直認為自己擁有一個令人羨慕的家庭。與妻子在2021年訂婚後，翌年便誕下女兒，並與2愛犬同住。不過，2023年6月時，他卻從家中的閉路電視，意外得悉妻子外遇一事。當時妻子正抱著自己的女兒與一名陌生男子視訊，且過程中女兒還不斷叫對方爸爸。

由於懷疑自己被戴綠帽，Rob Parsons於是便回家向妻子質問，最初對方仍然堅決否認，指是因為孩子還小不懂事，隨口亂說。直到後來，DNA親子鑑定結果出爐，證實女兒確實不是他親生的，他才決心離開家庭，並暫住在爸媽家中。Rob Parsons事後，亦從太太閨密口中得知令人崩潰真相，原來妻子在婚前便已出軌，與一名男同事地下情達3年之久。

事發後，儘管非常思念女兒，但Rob Parsons卻一直無法與她有機會見面，他不禁慨嘆:

「我瘋狂地想念她，她現在15個月大了。我願意做任何事情來再次見到她，但我可能再也見不到她了。」

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責任編輯：羅嘉欣