Healthy Life︱港男走路不穩被誤認道友　成婚前夕確診柏金遜症　太太堅持下嫁：聽日照過大禮！

伴侶攜手跨越生老病死，也是一段感情的終極考驗。今年37歲的Ken在得悉患上柏金遜症後，與太太Agnes結為夫婦。這對新婚夫婦的愛情猶如與時間競賽，頑疾當前仍無畏無懼，生活上互相磨合和遷就，慢慢悟出專屬兩人的相處方式。

被誤診4年 終確診柏金遜症

37歲的Ken是一個年輕的柏金遜症病患者，病發前非常好動，喜歡做各種極限運動。自2018年起，他身體開始有異狀，頸椎至背部偶爾疼痛，甚至早上起床曾經歷下半身動彈不得。他開始意識到身體異常遂求醫，一開始被診斷患頸椎病，「我以為係平時運動量太大，玩得太放肆」，導致頸椎受傷。Ken曾接受過相關治療，但情況未見有改善，症狀持續且一直找不到真正的病因，讓Ken和太太非常困擾。

2022年，Ken病情急轉直下，病徵逐漸明顯，經過一輪檢查終確診是原發性柏金遜症。他是家族內第一人患病，表示：「搞咗4年，終於都知道發生咩事」，得悉確診後反而鬆一口氣。

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真愛經得起考驗

天意弄人，Ken確診那一年剛好計劃與太太Agnes結婚，而確診當天正是「過大禮」前夕。當Agnes正在打點翌日儀式的事宜途中，突然收到Ken的電話：

「醫生診斷我患了柏金遜症。」

當下Agnes出奇地冷靜回答：

「嗯好的。」

Agnes表示，當晚亦有收到奶奶電話，對方指：「你要諗清楚呀，伯母好開通嘅，你話唔OK就得㗎啦」。Agnes爽快回答：「我好OK呀！聽日照去過大禮啦，得㗎啦」。她坦言從不擔心丈夫患病，亦從沒想過要退婚，「雖然事出突然，但大家都很快接受現實」。

分秒必爭 盡力熱愛生命

Ken亦很快接受自己患病的事實，坦言：「唔嚟都嚟咗，可以點呢？」Ken患病後生活有了翻天覆地的變化，辭職、收入減少，但可幸的是時間多了。他笑言，確診後首要學會與時間競賽，爭分奪秒配合藥效，限時內完成每天的待辦清單。藥後他依舊可以潛水、游泳、健身、做運動等，患病無阻他繼續熱愛生命。雖然平日要服食藥物控制病情，但他盡量不想對藥物產生依賴，逐步減少服食劑量，以降低因長期服藥而致的後遺症，如凍步、舞動症，甚至做開腦手術。

用力生存 望社會支援

患病後最大的困難，莫過於要比普通人更用力生存。Ken坦言在不依賴藥物的情況下，他會出現手震，走路「拖腳」，口齒不清等症狀。平日在街上或乘搭交通工具，身邊幾乎都是「低頭族」，Ken坦言，如果自己不是拿著拐杖，刻意發出「噠噠」聲，根本沒有人會察覺原來身邊有殘疾人士需要被讓座或關顧。他直言不在乎別人的異樣目光，但曾多次被誤會是吸毒「跳掣」而被搜身或擾攘很久，表示希望社會上能夠提供更多支援，至少能夠讓他能享有殘疾人士的權益。

兩人磨合 悟出相處之道

Agnes憶述確診後起初與Ken相處時，兩人經常會因為「快慢」互有微言。Agnes性格較急躁直接，起初覺得Ken動作太慢，經常失去耐性，會開口催促對方，甚至試過自顧自在街上越走越遠，回過頭來才發現不見了Ken的蹤影。兩人慢慢磨合，Agnes發現原來無意中自己已為丈夫作出改變。

人一生都有機會患上不同疾病，對於Ken患柏金遜症，Agnes表示雖然日常生活上要照顧多一點，但從不介意丈夫患病，「對我來說如同傷風感冒」，平日盡量讓他獨自處理和完成一些事情或小家務。她亦從不把他視作病人，甚至不諱言在他面前說：「你有病唔係大晒㗎」。彼此互相遷就，也許就是兩人的相處之道。

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許下一生承諾 同甘共苦

無論世事變改，最重要的是，枕邊人依然是一生中最愛的太太。Ken與Agnes相處形同歡喜冤家，經常打鬧和取笑彼此，但臉上洋溢著甜蜜的笑意。Ken笑言兩口子相處像「員工和主管」，他動口，太太動手，「我會開口同佢講要呢個要嗰個，然後佢就會拎出嚟畀我」。Ken承認自己偶爾「有點麻煩」，感激太太仍無條件包容他的三心兩意。Agnes聽罷作勢輕打Ken的肩膀：「你都知呢」，兩人俏皮相視而笑。

患病後的生活不容易，Ken憶述當初第一時間將病情告知太太的原因，

「因為一起度過餘生的是她，嫁不嫁她自己決定。如果願意與我一同承受，那就繼續前行吧。」

Ken現時的生活和經濟上須依靠太太打點和支持，坦言不想因為自己患病而帶給家人負累。他感激太太無微不至的照顧和包容，無人知道病情何時會急轉直下，只希望能夠在有限的時間內做自己喜歡做的事。

對彼此的心底話

在訪問尾聲，Ken與Agnes被要求各自在白板上留下對彼此的心底話，Ken在白板開玩笑地指：

「人哋有『喂Siri』，我有『Hey, BiXch』。」

但他亦難得表現出鐵漢柔情的一面，感激太太平日任勞任怨，認定她將會是自己這輩子最重要的左右手，同偕共老。

至於Agnes則在白板寫下：

「唔好意思！下世可能都係我呀！」

Agnes坦言，自己無悔這輩子照顧患病的伴侶，而且仍希望下輩子可以彼此照顧，再續今世姻緣。

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撰文：黃堯姿

攝影：王華婷、陳健珊

場地提供：The Player Climbingym

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