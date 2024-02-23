急病突襲｜男子睡覺被封喉窒息險亡　醫生爆患1種病：死亡率極高

轉季期間呼吸道疾病肆虐！浙江寧波一名56歲男子出現咽喉痛，以為患上感冒求醫服藥後回家休息，惟病況卻未見好轉，半夜更出現呼吸困難、幾乎窒息，送院後最終證實患上「急性會厭炎」情況嚴重，幸而經治療後已好轉。當地醫生指出，此病惡化速度極快，死亡率可高達7%，惟不少人患者病發初期誤以為患上感冒，待發現時已嚴重惡化。

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綜合內媒報道，上述男子因咽喉痛前往當地內科門診求醫，醫生依症狀處方消炎藥物後，便讓他回家休息，惟症狀卻未見好轉，晚上躺下睡覺時更感到極度不適，坐起來靠在床邊又覺得有所紓緩。

直到後半夜，事主呼吸越來越急促，如同被人掐住頭部一般快要窒息，故向家人呼救並送院搶救。經喉鏡檢查證實會厭處充血嚴重，兼呈高度球狀水腫，屬典型「急性會厭炎」症狀，需要立即住院治療，經荷爾蒙及消炎治療後病情已快速好轉。

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病情嚴重可致急性窒息

男子的主治醫生洪斌指，「急性會厭炎」屬耳鼻喉科重症之一，初期特徵為喉嚨痛，因此大多數人都會誤當感冒未有正視，惟症狀涉及喉部聲門上區的會厭及其周圍組織，以會厭高度水腫為主要特徵。

近期內地患上「急性會厭炎」病例增加，醫生表示，該病發病突然、發病迅速，可快速導致急性窒息，死亡率甚高，而且不論兒童及成人皆有可患上，應多加注意。

出現4大症狀須求醫

內地杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科副主任醫生周國文指出，急性會厭炎是耳鼻喉科急重症之一，主要表現為會厭高度水腫，「嚴重的急性會厭炎，如果沒有及時處理，短短10幾分鐘就足以讓人窒息，帶來致命傷害。」

周醫生稱，細菌感染和病毒感染是急性會厭炎最常見的病因，且男女老幼都有機會患上。長者通常因免疫力功能低下而感染，年輕人則因作息不定、熬夜等原因，造成機體免疫力下降，一旦著涼感冒等，便會容易患上急性會厭炎。

此外，在進食火鍋等高溫、辛辣食物後喝凍飲，亦會刺激黏膜導致會厭水腫。周醫生建議，出現急性劇烈咽喉疼痛，尤其是咽喉中心部位的疼痛、吞嚥困難、有異物感、呼吸不順時，一定要立即求醫，以免延誤病情。他又提及，過去杭州曾有一名21歲青年因急性會厭炎發作，要進行氣管切開手術才挽回性命。

會厭炎病因

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，會厭炎主要有9大病因，包括：

感染流感嗜血杆菌（Hib）

感染肺炎鏈球菌

感染鏈球菌A、B 和C

感染金黃葡萄球菌

飲用高溫飲品令喉嚨灼傷

誤吞化學物質

吞下異物

吸食毒品

吸食電子煙

成人和兒童會厭炎症狀

兒童與成人會厭炎症狀並不相同，兒童可在數小時內出現症狀，可能包括：

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成人會厭炎可在幾天內出現症狀，可能包括：

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責任編輯：羅嘉欣