朱智賢遭「家暴」疑被謝東閔掌嘴　江嘉敏睇唔過眼：好大力喎

現年37歲的港姐朱智賢(Ashley)在去年約滿離開TVB後以自由身工作,她有為HOY TV拍節目外,十分積極經營個人社交平台做KOL。

朱智賢在社交平台上載靚相外,還不時拍搞笑短片,例如之前不顧靚女形象,以《家有囍事》內程大嫂師奶Look現身,可說搏到盡沒包袱。

近日,她在社交網上載一段片,片中她身穿粉紅色球衣更騷出白滑靚腿,她做撒著嬌說:「Babe, I can be anything you want me to be.」

本來是十分誘惑的畫面,可是鏡頭外卻布一把疑似謝東閔的男子聲音叫她收聲,更掌摑朱智賢的嘴巴,她一臉委屈,之後見她想還擊,可是畫面便立即完結了。

朱智賢回應:還咗拖

因為從片中可聽到十分清楚拍撃聲音,似乎雖然是事前夾好但男方也頗用力,連好友江嘉敏也禁不住在影片留言道:「真係想死喎條友,好大力喎!」朱智賢回覆:「還左(咗)拖」

另外,也有網民表示:「衰囉咁大力😢不過又幾抵打嘅😂😂😂😂」朱智賢回覆:「佢有悲慘下場」

