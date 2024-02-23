朱智賢遭「家暴」疑被謝東閔掌嘴　江嘉敏睇唔過眼：好大力喎

▲ 朱智賢慘遭「家暴」。

現年37歲的港姐朱智賢（Ashley）在去年約滿離開TVB後以自由身工作，她有為HOY TV拍節目外，十分積極經營個人社交平台做KOL。

朱智賢在社交平台上載靚相外，還不時拍搞笑短片，例如之前不顧靚女形象，以《家有囍事》內程大嫂師奶Look現身，可說搏到盡沒包袱。

近日，她在社交網上載一段片，片中她身穿粉紅色球衣更騷出白滑靚腿，她做撒著嬌說：「Babe, I can be anything you want me to be.」

本來是十分誘惑的畫面，可是鏡頭外卻布一把疑似謝東閔的男子聲音叫她收聲，更掌摑朱智賢的嘴巴，她一臉委屈，之後見她想還擊，可是畫面便立即完結了。

離開TVB丨朱智賢只3星期決定跳出舒適圈 歷偷食醜聞後與謝東閔感情反提升

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朱智賢回應：還咗拖

因為從片中可聽到十分清楚拍撃聲音，似乎雖然是事前夾好但男方也頗用力，連好友江嘉敏也禁不住在影片留言道：「真係想死喎條友，好大力喎！」朱智賢回覆：「還左（咗）拖」

另外，也有網民表示：「衰囉咁大力😢不過又幾抵打嘅😂😂😂😂」朱智賢回覆：「佢有悲慘下場」

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