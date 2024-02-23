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【上訴得直】涉非禮護士罪成判囚　西醫上訴得直發還重審

社會 17:02 2024/02/23

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西醫涉非禮護士罪成上訴得直，案件發還重審。資料圖片

六旬男西醫於2020年涉在停車場內非禮其診所21歲女護士，掃背摸臀及伸手摸胸，早前經審訊後被裁定2項非禮罪成，判囚5個月。男西醫不服定罪上訴，高院今（23日）裁定他上訴得直，案件發還重審。

上訴人關國安（現年62歲），被控於2020年3月14日，在尖沙嘴海運大廈停車場及其私家車內猥褻侵犯女子X。

法官陳仲衡今頒下判詞指，拒絕上訴方爭議原審大律師失職、原審裁判官對X證供的分析不合情理2個理據。法官則同意上訴方指，原審裁判官沒有考慮上訴人是否真誠相信X同意案中的非禮行為。法官認為，裁判官沒有考慮X的行為，會否令上訴人誤會可作出涉案猥褻行為，遂裁定上訴得直，案件發還由另一名裁判官重審；上訴人續准保釋。

上訴一方表示擬申請訟費，法官今於庭上表示，只接納其中1個上訴理據，直言浪費時間處理大部份不接納之理據，直言「睇到發嬲」。

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記者：陳曉欣

罪案 診所 護士 西醫

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