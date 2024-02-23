星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元

▲ 周吉佩女兒奪3個進步獎，她就讀IB直資名校。

【直資學校/優才(楊殷有娣)書院/優才書院/IB狀元/周吉佩/星二代】憑奪得《中年好聲音》冠軍而人氣急升的周吉佩（吉吉）與太太黃彥欣育有一子一女，日前吉吉在社交平台分享女兒包包的學業成績，可見包包勇奪3個進步獎，難怪吉吉喜上眉梢，與大家分享喜悅。

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吉吉的女兒包包就讀小三，在校內奪得3個進步獎，分別是數學科、英文科及中英數顯著進步獎，吉吉留言：「包包有進步，仲攞到三個進步獎，抵錫。」而近來工作繁重的他，照顧女兒的重任就落在太太身上，所以他不忘讚太太都有功勞：「其實……個獎有一半係，背後發功嘅媽咪……」果然識做。

▲ 周吉佩吻賀包包。IG圖片

IB學校︱周吉佩女兒讀直資一條龍校

吉吉女兒包包所讀的優才(楊殷有娣)書院屬本地的直資一條龍名校，分別在2021年出產3名IB狀元，而去年再出產1名考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼和四名43分探花。

▲ 優才(楊殷有娣)書院曾誕4名狀元。（香港經濟日報資料圖片）

IB學校︱優才書院學費一覽

據學校的網頁指，2023/2024年度小學部學費為小一至小二每月$3,210、小三至小四每月$3,410、小五至小六每月$3,600，全部分11期繳交；而中學部全年學費由$39,600至$88,550不等，因應DSE還是考IB而釐定。

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星二代︱周吉佩女兒讀名幼根德園

好爸爸吉吉為女兒教育不惜投放大量資源，包包所讀的幼稚園都是名校、位於九龍塘的根德園幼稚園，但可惜該校早前宣布3年後停辦。據校方發通告指出，3年後停辦的主因是入學人數下降趨勢，以往每年有大概500名K1學生，但2023/24學年只有300名K1學生，下降了40%，而該校有30%員工，包括校監、校長、管理層及老師已達到或接近退休年齡，加上本港出生率低及不少年輕家庭移民，造成收生困難。

責任編輯：陳麗薇