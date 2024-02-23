  • 19°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 20:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元

升學教育 18:30 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

周吉佩女兒奪3個進步獎，她就讀IB直資名校。

【直資學校/優才(楊殷有娣)書院/優才書院/IB狀元/周吉佩/星二代】憑奪得《中年好聲音》冠軍而人氣急升的周吉佩（吉吉）與太太黃彥欣育有一子一女，日前吉吉在社交平台分享女兒包包的學業成績，可見包包勇奪3個進步獎，難怪吉吉喜上眉梢，與大家分享喜悅。

最新影片:

TOPick一分鐘
親子手作｜零難度+低成本親子手作　1分鐘學識好玩「轉轉夾糖機」

吉吉的女兒包包就讀小三，在校內奪得3個進步獎，分別是數學科、英文科及中英數顯著進步獎，吉吉留言：「包包有進步，仲攞到三個進步獎，抵錫。」而近來工作繁重的他，照顧女兒的重任就落在太太身上，所以他不忘讚太太都有功勞：「其實……個獎有一半係，背後發功嘅媽咪……」果然識做。

周吉佩吻賀包包。IG圖片

IB學校︱周吉佩女兒讀直資一條龍校

吉吉女兒包包所讀的優才(楊殷有娣)書院屬本地的直資一條龍名校，分別在2021年出產3名IB狀元，而去年再出產1名考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼和四名43分探花。

優才(楊殷有娣)書院曾誕4名狀元。（香港經濟日報資料圖片）

IB學校︱優才書院學費一覽

據學校的網頁指，2023/2024年度小學部學費為小一至小二每月$3,210、小三至小四每月$3,410、小五至小六每月$3,600，全部分11期繳交；而中學部全年學費由$39,600至$88,550不等，因應DSE還是考IB而釐定。

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

星二代︱周吉佩女兒讀名幼根德園

好爸爸吉吉為女兒教育不惜投放大量資源，包包所讀的幼稚園都是名校、位於九龍塘的根德園幼稚園，但可惜該校早前宣布3年後停辦。據校方發通告指出，3年後停辦的主因是入學人數下降趨勢，以往每年有大概500名K1學生，但2023/24學年只有300名K1學生，下降了40%，而該校有30%員工，包括校監、校長、管理層及老師已達到或接近退休年齡，加上本港出生率低及不少年輕家庭移民，造成收生困難。

責任編輯：陳麗薇

相關文章

IB學校丨2023全球IB成績最強百大學校　香港20校進榜3名校躋身十強
10:55 2024/01/17
IB學校丨2023全球IB成績最強百大學校　香港20校進榜3名校躋身十強
IB學校︱IB認受性高強調自主學習　2024全港71間IB中學小學幼稚園名單
13:08 2024/02/05
IB學校︱IB認受性高強調自主學習　2024全港71間IB中學小學幼稚園名單
IB學費｜全港38間IB中學名單學費最平每年2.7萬　IBDP成績大比拼
12:36 2024/02/19
IB學費｜全港38間IB中學名單學費最平每年2.7萬　IBDP成績大比拼

你可能感興趣

IB學校丨2023全球IB成績最強百大學校　香港20校進榜3名校躋身十強
10:55 2024/01/17
IB學校丨2023全球IB成績最強百大學校　香港20校進榜3名校躋身十強
IB學校︱IB認受性高強調自主學習　2024全港71間IB中學小學幼稚園名單
13:08 2024/02/05
IB學校︱IB認受性高強調自主學習　2024全港71間IB中學小學幼稚園名單
IB學費｜全港38間IB中學名單學費最平每年2.7萬　IBDP成績大比拼
12:36 2024/02/19
IB學費｜全港38間IB中學名單學費最平每年2.7萬　IBDP成績大比拼
星二代 周吉佩 優才(楊殷有娣)書院 中小學教育 學費 中年好聲音 IB IB DSE 九龍塘

最高瀏覽

【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
急症室最長等候時間（02月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間16:05）