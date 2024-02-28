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升中面試︱張祝珊英文中學重語文能力邏輯思維　校長親揭4大常犯扣分位

升學教育 17:24 2024/02/28

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張祝珊英文中學面試重語文能力邏輯思維，歐振強校長親揭4大常犯扣分位。

【升中面試/中一面試/張祝珊英文中學/面試題目】位於東區的張祝珊英文中學於1969年創校，是區內傳統Band 1名校，一向深受家長歡迎，競爭激烈。學校下學年將開設4班中一，開放40個自行分配學位，面試將於3月9日舉行。校長歐振強表示，學校重視學生的語文能力、邏輯思維和態度，他亦分享面試貼士，提醒學生留意4大扣分位。

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張祝珊英文中學︱自行分配收生準則

張祝珊英文中學於2024/25學年提供40個自行分配學位，並將邀請最多九成申請人參與面試。學校會按照以下準則收生：

教育局成績次第50%
參與的課外活動及服務10%
參與課外活動所取得的獎項20%
面試表現20%
最近的成績表顯示操行乙級或以上

張祝珊英文中學是東區傳統Band 1名校。（陳慧安攝）

張祝珊英文中學︱面試形式及題型

歐振強校長表示，自行分配學位階段設一輪面試，並於3月9日（星期六）舉行。當中分為兩大部分，包括英文個人面試及粵語小組討論。個人面試方面，學生需閱讀一篇英文文章，而文章中部分字詞會留空，學生需要選擇正確答案，並將完整文章朗讀出來，以測試他們的文法知識，然後學生需以1分鐘時間回答一條與文章相關的開放式問題。

小組討論則以5至6人一組，學生需就著討論題目發表意見，題材多與社會時事、日常生活有關，例如過去曾問「對於港鐵拒絕乘客攜帶大型樂器的看法」等。歐校長強調，面試題目貼近學生生活，難度不會過高，毋須太刻意準備。

他表示，由於學校以英語作為主要教學語言，故重視學生的語文能力，尤其是英文基礎。另外，學校亦希望透過面試觀察學生的邏輯思維能力，測試他們能否清晰表達意見，同時亦應具備良好的舉止態度。

張祝珊英文中學以英語作為主要教學語言，希望學生擁有良好的英文基礎。（陳慧安攝）

張祝珊英文中學︱面試4大常犯扣分位

歐校長透露，過往有些同學未能在面試中突圍而出，可能是犯了以下4個錯誤：

1. 缺少眼神接觸

部分學生面試經驗少，容易感到緊張，導致缺少眼神接觸，是其中一個面試大忌。學生在個人環節和小組討論時，都應有適當的眼神交流。

2. 說話時聲音太小、語速太快

聲量過小、語速過快都是信心不足的表現，會影響面試官對學生的印象。

3. 沒有充分善用發言時間

學生應控制好發言時間，避免過長或過短，並要有足夠論據、例子去支持觀點，以豐富內容，切忌草草回答。

4. 討論時互動不足

學生應投入參與討論，互相交流，在他人發言期間，同樣要保持留心，尊重對方。

張祝珊英文中學校長歐振強分享面試錦囊，提醒學生應保持良好舉止態度。（陳慧安攝）

張祝珊英文中學︱事前練習為面試熱身

至於事前的準備功夫，歐校長建議學生可練習朗讀文章，以提升信心；日常不妨與同學、朋友就某些議題展開討論、傾談，為面試「熱身」。

他提醒，「開放式問題答案沒有對錯，突出的觀點論據並非最重要，最重要是有嘗試表現自己」，亦呼籲學生放鬆心情，盡力嘗試，即使未能在自行分派學位階段獲取錄，也不要灰心。

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記者：沈佩珊

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