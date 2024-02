Red Bull 歐洲冒險之旅5月回歸　香港體驗日挑戰四大項目

▲ 「Red Bull Can You Make It?」 歐洲冒險之旅今年5月回歸

「Red Bull Can You Make It?」 歐洲冒險之旅今年5月回歸。參賽隊伍將挑戰在7天內,僅使用Red Bull貨幣,穿梭歐洲不同城市前往目的地柏林。

Red Bull Hong Kong早前於中環街市舉行香港體驗日,邀請十個來自不同平台的內容創作團隊及大學生,包括曾參與「試當真」校花校草活動的Moon、澳門的歡樂馬介休、大學生內容創作團隊Freeboyzzz等,3個人一條Team,帶著24罐Red Bull,以Red Bull易物的形式,遊走遍佈港九的4個Adventure Challenge、20個Check Point,再透過策略與智謀去奪取最高的分數。

Freeboyzzz以4,700分勝出,另設有「最佳易物獎」,由三位港大女生組成的「唔使靠隔離組」以一張「有機會贏得800萬」的彩票智取該獎。

Red Bull Can You Make It?香港體驗日如歐洲一樣,參賽隊伍需交出信用卡、現金,只用Red Bull作貨幣,換取活動過程的所需。

4個挑戰任務充滿體力及智力挑戰,分別位於中環GymTown的健身任務、尖沙咀Red Bull Mini前的十分鐘跳舞挑戰、北角VermCity的抱石任務,以及何文田18 Challenge的高卡車賽。

勝出的隊伍Freeboyzzz完成賽事後表示:「賽事十分好玩!由於時間不長,計劃好路線十分關鍵,先前往較高分的checkpoint賺取分數。」而「最佳易物獎」的「唔使靠隔離組」亦表示活動是十分難忘的體驗,香港人其實好有愛,沿途都有不少途人十分樂意幫助。結果,「You can make it 」。

各團隊都能換取各種交通,成功達陣,更有意外收獲 — 彩票、古著、下午茶等等,歡樂馬介休更以Red Bull換取雞湯米線。

想親身感受Red Bull Can You Make It? 冒險之旅、7日歐遊的機會, 可在3月31日或之前報名。

比賽將於5月21-27日舉行。獲選團隊將從歐洲五個不同起點出發,分別為:阿姆斯特丹、巴塞隆納、布達佩斯、哥本哈根和米蘭。每個團隊出發前都將交出現金、信用卡和個人手機,他們只有一週的時間抵達柏林!