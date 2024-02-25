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慈善男神丨出錢出力助前輩藝人獲封真男神　古天樂獲馮素波表揚：香港演藝界之福

娛樂 19:04 2024/02/25

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

古天樂為真男神。

香港影壇大亨古天樂支持港產片製作之外，古仔多年來不停行善，而且他很敬重前輩，因而獲封為「真男神」。

今年為古天樂入行第30年，跟古仔相識多年的波姐於IG分享合照兼寫道：「古仔出道30週年，香港演藝界之福，都祝你萬事如意，身體健康，再創輝煌！」波姐好有心思，於相片加上設計對白「話時話，開戲記得搵我」和「古仔，香港電影靠你衝出國際啦。」

波姐跟古天樂因拍攝95年版《神鵰俠侶》而認識，波姐對古仔的第一印象，是他非常敬重老人家。當年某夜拍攝外景，古仔怕波姐冷親，就主動借羽絨給她穿，另外，每逢波姐開演唱會，古仔均購票支持，又送飛給長者免費睇騷，認真有心。

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協助盧海鵬支付手術費

事實上古天樂很關顧圈中前輩，2018年，患糖尿病的盧海鵬看醫生，被發現其中一條血管阻塞近9成，在古仔的勸告下才進行通波仔手術，20萬的手術費由古天樂墊支，之後盧海鵬再向保險索賞。

事後盧海鵬坦言跟古天樂並不熟絡，只是合作過的普通朋友，因而大讚古仔有情有義。

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盧宛茵缺口罩古仔相助

2020年3月，當時新冠肺炎疫情嚴峻，古天樂從新聞上得知盧宛茵欠缺口罩，他隨即叫助手聯絡對方，看看她有甚麼需要，古天樂十分有心，吩咐助手把口罩送到盧宛茵家樓下，助手更教她戴口罩的方法，認真貼心。

盧宛茵憶述早年跟古仔合作拍劇，已經感到這後輩很有心，他說：「拍攝休息時，他會問『媽子，想要吃甚麼』，放工時又會載我回家或附近地鐵站，非常懂得尊重老人家。」

余慕蓮獲古天樂表揚貢獻

去年在香港演藝人協會春茗上，特別增設頒發「傑出演藝大獎」，身為會長的古天樂到場頒獎，余慕蓮為其中一名獲表揚藝人。

當余慕蓮由古仔手上接過獎座時感觸落淚，她說：「多謝多謝，今日好開心見到咁多老友記，已經幾年冇見，多謝主席（古天樂）照顧我哋成班，繼續搞多啲活動。」從影數十年的余慕蓮從未得獎，她說：「好感動有人畀獎我，諗住呢世都唔會有獎。」古仔的窩心行徑，令前輩十分感動。

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李健仁中風獲古仔幫忙

2019年李健仁於深圳焗桑拿時中風，導致右邊身癱瘓兼影響說話，以致生計受影響。

病情好轉後，李健仁於微博公開感謝古天樂出錢幫忙求難關，古仔透過演藝人協會為他安排免費中醫治療，李健仁說：「能遇到各位善人，是我的福份。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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