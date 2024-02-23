【奧比斯】奧比斯主席：疫後醫生認證及進駐機場面對挑戰　訪港未受地緣政治影響

▲ 奧比斯主席接受本報訪問時表示，訪港未受政治因素影響。(朱永倫攝)

奧比斯眼科飛機醫院由昨日起訪港9天，宣傳防治眼疾的重要性。奧比斯表示，3月1日眼科飛機醫院護眼講座現已開放予公眾報名，現場名額有限，如人數超出限制，將以抽籤形式處理。

眼科飛機醫院設有培訓室、手術室、以及設有準備及完成手術的康復室，總共有3張。負責人表示，每名病人上到飛機，並不會逗留過夜，多數於接受治療及手術後，就會回到當地的醫療設施，團隊亦會確保病人於運送途中安全。

奧比斯主席及行政總裁Derek Hodkey接受TOPick專訪時表示，飛機的醫療人員、飛機師、以及工程師全部由義工、以及一間國際速遞公司提供的人員組成。

他表示，80%的眼疾是於發展中國家，因此飛機醫院目前集中前往這些地方，因為他們缺乏醫療設備及人手。他舉例，非洲國家尚比亞4年前僅有17名眼科醫生，不過經過機構的訓練後，現時已有34名醫生。

Derek Hodkey表示，即使是美國或香港等已發展城市，仍然有很多人不完全了解醫療狀況。他指，當他擔任這個崗位以來，了解到香港在奧比斯歷史上所發揮的重要性，因此與港大合作思考回饋社區的方法。港大提出行青光眼篩檢的想法，因此與港大合作開展計劃，希望提高公共衛生政策意識。他續指，奧比斯提供培訓方面的協助、確保員工和系統可以幫助支援該計劃，並提供有限度的財務援助。

被問到疫情前及復常後面對的挑戰有甚麼不同。Derek Hodkey指，疫情前尋找義工醫生較為困難，疫情後醫生於各個國家進行臨床醫療程序的認證、以及機場引進飛機的要求也變得更加嚴格。他表示，難以衝量為病人進行手術的數量，指更重視質素，「外面的外科醫生可以在5分鐘內完成白內障手術，但當我們在這裡進行白內障手術時，我們可能需要35分鐘。」

奧比斯的總部位於美國，被問到到訪香港、以及中國內地，有否受政治因素影響。Derek Hodkey表示，暫時看不到影響，他指，正於中國進行白內障及兒科計劃，於今年較後時間亦會到訪中國，並沒有感到有任何政治問題，會繼續與到訪國家的合作醫院、以及地方政府合作。

奧比斯透過眼科飛機醫院於全球 11 個國家建立起 63 個救盲項目，過去 9 年向醫護人員提供逾 40 萬次培訓，向眼疾病人配發超過 50 萬副矯視眼鏡，以及進行逾 2800 萬場眼睛篩查。訪港之旅後，接下來將會前往蒙古及孟加拉對抗當地盲疾。

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記者：陳展棋