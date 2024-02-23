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超市大搜查｜20款眉筆大比拼 5款A級以上定妝好唔易甩最平$22　

食用安全 17:59 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

相信不少女士都會使用眉筆，為眉毛修飾各種眉形。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測20款眉筆，比較各款產品的完成效果、持久性和使用感，並挑選出完成效果最佳的款式，當中包括dejavu、Kirei&Co.、KATE TOKYO等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售440日圓（約22.8港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測眉筆 

《LDK》表示，眉筆能眉修飾各種眉形，令臉部特徵和輪廓更突出；而市面上分別有粗身和幼身的眉筆，粗身又再分為薙刀型和橢圓形。薙刀型容易勾勒及塑形，適合新手使用；橢圓形就比較適合用於「添加」眉毛，同時易於畫出眉毛輪廓，為眉毛添加造型；幼身眉筆則適合用於點解眉毛稀疏的區域，方便一筆一筆地畫出眉毛，讓整體效果更自然。

《LDK》以3大標準評測各款眉筆：

  • 完成效果：由專業化妝師在受測者的眉毛上實際使用眉筆，評估產品是否能與原生眉毛自然融合。
  • 持久性：在人造皮膚上使用眉筆，噴上人造油脂後再放置重物，重複擦拭人造皮膚以測試眉筆的持久效果。
  • 使用感：由專業化妝師及受測者實際使用產品，對握筆的難易度、繪畫眉毛的難易度及在皮膚上的質感進行評分。

20款眉筆 

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評測結果顯示，粗身的「dejavu 持久貼服眉粉筆 E（灰啡色）」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價僅為850日圓（約44.1港元）；而幼身的「CHIFURE Eyebrow Pencil（Retractable）（32 Gray）」和「FASIO 細芯防水眉筆（01）」亦獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為440日圓（約22.8港元）及1069日圓（約55.5港元）。

「dejavu 持久貼服眉粉筆 E（灰啡色）」在3項評測中均獲得高分，專家表示它能夠把顏色均勻地塗抹在眉毛不同區域，而且非常耐磨及皮脂；在使用上，雖然筆芯較軟和厚，但不黏，故非常容易操作，而且其尖細末端也容易勾勒出鋒利的眉尖。

「CHIFURE Eyebrow Pencil（Retractable）（32 Gray）」擁有出色的眉毛塑形效果，專家表示其螺旋刷能夠輕易塑造眉型，強調「我會為了螺絲刷而想買這支眉筆」，同時非常耐磨及皮脂；在使用上，專家認為整體長度剛好適合握在手中，像拿著筆一樣輕鬆，筆芯亦輕易操作。

「FASIO 細芯防水眉筆（01）」同樣擁有出色的眉毛塑形效果，專家表示其筆芯柔軟，易於打造蓬鬆又自然的眉毛，其螺旋刷又不會扭曲眉形，同時非常耐磨及皮脂。

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責任編輯：羅嘉欣

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