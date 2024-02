從職涯規劃出發  四間「澳洲八大」參與  提供海外升學全攻略

提起學生的周末好去處,除了消閒娛樂外,在3月2日還有一個同時提供海外升學與職業導向資訊的特色活動,可供計劃赴笈海外的同學,以至正為升中子女尋找外國寄宿學校的家長參與。由TOPick夥拍大地海外升學為會員舉辦的「TOPick 接軌全球:海外升學暨職業導向展覽」,特設七場專家講座、三大體驗工作坊及逾20間院校提供即場諮詢,當中包括四間屬「澳洲八大」的名牌大學,讓出席學生及家長可獲得全方位資訊,為選擇合適的升學地點、院校與課程,及早作出最佳部署。

七大專家教路 為職涯規劃鋪路

作為講座嘉賓之一的大地海外升學分行業務總監Florence Shek指出,有別於傳統的海外升學活動,是次展覽引入職業導向的角度,緊扣嘉賓講座分享與海外院校諮詢兩大環節,讓有志到海外升學的學生,可及早了解多個專業的入職途徑與發展前景,進而在選取不同國家或地區的院校及學科時,已可將就業因素納入考慮範圍,及早為未來的職涯規劃鋪路。

正因如此,Florence補充,展覽同時邀得多位熟悉不同專業發展或具有海外背景的專家擔任講座嘉賓,如澳洲名校University of Sydney獸醫系雙學位一級榮譽畢業的TVB藝人梁菁琳、許嫣醫生、人氣律師 IG@Mylawyerhk,以及從事創意宣傳制作的多媒體公司創辦人Ms Moon Lui,以趣味方式暢談入職各個專業所需的學歷和技能,以及澳洲留學的經驗之談等,為出席的同學及家長帶來海外升學以至職涯規劃的實用資訊和實踐心得。

四間「澳洲八大」名校進駐 免費即場諮詢

留意到良好的親子關係,對培養孩子的獨立個性和自信心有很大幫助。Florence稱,講座同時邀來有「超級奶爸」之稱的何基佑(Kay Ho),深入探討多項與海外升學息息相關的親子議題,包括與子女加強溝通、認識海外教育的優勢,以及父母在適當時間放手的心理準備等,幫助家長與子女提升親子感情,更重要是懂得在適當時候放手,讓他們更好地適應海外的升學生活。」

正因升學與就業環環相扣,Florence Shek強調,活動當日,會場內將有超過20間海外院校代表進駐會場,全面覆蓋大學、專上學院及寄宿中學等,當中更包括四間屬「澳洲八大」的名牌大學,計有The University of New South Wales (UNSW Sydney)、The University of Sydney、University of Adelaide,以及University of Queensland 。無論是正待升讀大學的學生,抑或積極為升中子女揀選心儀寄宿學校的家長,同樣可尋獲適切所需的實用資訊,並釐清種種疑問。

她補充,所有在講座及工作坊提及的專業,如創意媒體、法律、醫學及獸醫等,同學皆可在參與活動的海外院校中找到相關課程,方便他們即場向院校代表提出諮詢,鎖定心儀的課程,更能快人一步為事業發展定下目標,積極實現理想。

由即日起至2月26日下午6時,已下載香港經濟日報APP 登入或註冊成為TOPick會員的人士,只須填妥並提交完成所有問題的網上登記表格( https://bitly.ws/3dfni ),即有機會於2月29日前收到TOPick以電郵提供換領憑證(先到先得及必須同意接收TOPick及大地的推廣訊息),包括由大地升學會提供的 $100超市現金券作為入場禮物,在活動當日到現場領取。

「TOPick x 大地海外升學 接軌全球:海外升學暨職業導向展覽」INFO

參展機構:逾20間英/美/澳/加/紐中學、銜接課程、大學

日期:3月2日(星期六)

時間:上午11時至下午4時

地點:尖沙咀香港金域酒店Crystal Ballroom

登記方法:

1. 下載、開啟hket App及成為TOPick會員

2. 按此登入相關網址填妥登記表記格並完成所有問題

3. 須同意接收TOPick及大地的推廣訊息

4. 提交登記表格

